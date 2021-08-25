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San Severo, maltempo: fulmine in giardino, albero incendiato Puglia, meteo: allerta per temporali fino a stasera

25 Agosto 2021
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In serata il maltempo si è abbattuto soprattutto su San Severo. Grandine e temporale. Tuoni e fulmini. Uno di questi ha centrato l’albero nel giardino di un’abitazione, incendiandolo (immagine: tratta da video diffuso nel social network). Codice arancione per Ischitella e Rodi Garganico nel bollettino di aggiornamento risalente a poco prima di mezzanotte.

Allerta per temporali fino alle 20: codice giallo per tutta la Puglia, stando al bollettino del dipartimento regionale della protezione civile.

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