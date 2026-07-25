Epicentro a due chilometri da Pizzone, provincia di Isernia. Magnitudo 4,1. Il sisma è stato registrato alle 0,08 ed è stato seguito da scosse di minore entità.
(immagine: tratta da emsc.eu)
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