Di seguito il comunicato:

Ci sono legami che attraversano il tempo e diventano parte dell’identità di un territorio. È il caso di Raffo e il suo legame con Taranto, una storia che da oltre un secolo accompagna la città, condividendone tradizioni, carattere e spirito autentico.

Per la stagione sportiva 2026/2027, Raffo sceglie di rinnovare il proprio impegno verso la città e torna a sostenere con entusiasmo la S.S. Taranto Calcio, portando avanti il suo percorso attraverso iniziative che supportano la sua presenza locale.

La collaborazione vedrà Raffo, in qualità di Official Beer Partner del Club, sponsor del Training Kit della squadra e sponsor della campagna abbonamenti. Una collaborazione che va oltre la semplice sponsorizzazione: rappresenta la volontà del brand di rafforzare ulteriormente il proprio legame con il territorio, affiancando una delle realtà simbolo della città e sostenendo una passione capace di unire intere generazioni. Una passione che si esprime sulle maglie della squadra, ma soprattutto nell’orgoglio, nell’identità e nel senso di appartenenza.

Al centro di questo impegno ci sono i tifosi, anima autentica della S.S. Taranto. Per questo, insieme a Raffo, il Club ha previsto una serie di iniziative pensate per rafforzare ulteriormente il legame con la propria comunità e valorizzare l’attaccamento di chi, stagione dopo stagione, continua a sostenere con orgoglio i colori rossoblù. Tra queste, anche un’attività dedicata alla maglia ufficiale del Training Kit, simbolo della collaborazione tra il Club e il brand, che accompagnerà la stagione sportiva come segno tangibile di appartenenza e vicinanza ai sostenitori.

“Raffo è parte di Taranto e al fianco dei suoi cittadini da oltre un secolo. La sponsorship della S.S. Taranto Calcio nasce per sostenere una realtà che da sempre rappresenta l’orgoglio della città e per condividere la passione e il senso di appartenenza che caratterizzano il nostro brand. È un legame storico e duraturo che fa parte dell’identità del brand e che vogliamo sostenere anche e soprattutto con attività integrate col tessuto locale, sentendoci vicini alle persone e alle comunità che rendono unico questo territorio” dichiara Viviana Manera, Direttrice Marketing Birra Peroni.

Il direttore generale rossoblù Beppe Camicia sottolinea il valore di questo binomio. “Come SS Taranto siamo ben lieti di avere avviato questa collaborazione con uno dei marchi più prestigiosi dell’intero panorama nazionale e identitario del nostro territorio. SS Taranto e Raffo, nei loro campi sono delle eccellenze, che guardano al presente e al futuro con ottimismo. Qui si va ben oltre la sponsorizzazione, perché si è creato un legame molto forte per il bene del territorio. Il supporto di Birra Raffo alla campagna abbonamenti e la sponsorizzazione sulle maglie di allenamento della squadra è per noi motivo di grande orgoglio. Avere al nostro fianco un partner come Birra Raffo significa consolidare un rapporto forte e autentico con la nostra comunità, lavorando insieme per valorizzare l’identità di Taranto e accompagnare la crescita del club con entusiasmo e appartenenza”

Con questa sponsorizzazione, Raffo conferma il proprio impegno nel valorizzare le eccellenze del territorio, celebrando le proprie radici e rafforzando un legame autentico con la comunità.

Dopo l’inaugurazione della Piccola Arena Taras lo scorso giugno, e al fianco della S.S. Taranto Calcio e i suoi tifosi, oggi, il brand continua così a scrivere un nuovo capitolo di una storia condivisa, proiettata verso il futuro senza mai perdere di vista le proprie origini.

Raffo, dal 1919 la birra dei due mari.

Raffo nasce a Taranto nel 1919, fondata dall’imprenditore Vitantonio Raffo. Nel 1961 la sua storia si incrocia con quella di Birra Peroni, che ha da sempre supportato la forza del brand nella sua terra nativa, rispettandone la tradizione e mantenendo la ricetta originale.

Il simbolo ufficiale della città, il Taras, eroe mitologico in sella ad un delfino che si narra abbia fondato Taranto, è presente nell’etichetta di ogni Raffo e da oggi ridisegnato in modo più distintivo e moderno. Raffo, la birra dei due mari dal 1919, è da sempre legata alle sue origini, sottolineandole ora ancor di più grazie a un look contemporaneo e premium.

Raffo vuole portare in tutta Italia l’atteggiamento positivo e determinato nei confronti della vita tipico dei Pugliesi, incoraggiando i suoi consumatori ad essere ugualmente determinati e solari, perché la Puglia è più di una regione: è uno stato d’animo.

Uno stato d’animo ironico, auto-ironico, positivo, sincero e socievole. Ciò che è “DECISAMENTE PUGLIESE” sa sempre metterti di buon umore, come la birra Raffo, che è il modo più fresco e gustoso di diffondere questi sentimenti, sorso dopo sorso.

Nel 2024 Birra Peroni ha deciso di puntare ulteriormente su questo love brand locale, portandolo nelle case di tutti gli italiani e introducendo una grande novità, Raffo Lavorazione Grezza, una birra che racchiude in sé tutto lo spirito positivo e la tenacia della sua terra, la Puglia.