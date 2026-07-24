Di seguito un comunicato diffuso dalla Pro Loco di Alberobello:

La Pro Loco di Alberobello amplia il calendario degli appuntamenti culturali e musicali dell’estate 2026 con “Zero Confini” evento dedicato ai giovani talenti locali con temi legati all’identità e al senso di appartenenza. Protagonista principale della serata sarà Enzo Iurilli (interprete e sosia di Renato Zero), accompagnato dal corpo di ballo

e dalle coreografie di Annarita Cassano. Appuntamento domenica 26 luglio alle 20 in largo Martellotta.

Lo spettacolo sarà anticipato dalla presentazione dell’opuscolo realizzato da Mariangela

Palmisano: “Il musicista eroe – Da Alberobello alla Concordia seguendo la musica del cuore”

dedicato a Giuseppe Girolamo, deceduto durante la tragedia della Costa Concordia.

L’accompagnamento musicale della prima parte sarà curato da Anna Miccolis, ragazza

ventunenne di Alberobello, allieva del conservatorio di Potenza, modera la presentazione

Paola Girolami.

“Zero Confini” nasce con una precisa finalità culturale e sociale: Attraverso la forza

espressiva della musica l’evento nella sua totalità intende affrontare temi di grande attualità

quali identità, inclusione, appartenenza, rispetto delle diversità e senso di comunità,

promuovendo un messaggio rivolto in particolare a favore soprattutto delle giovani

generazioni.

L’obiettivo è stimolare una riflessione sul valore delle proprie radici, delle proprie

caratteristiche e sull’importanza di investire nel futuro della comunità alberobellese.

Con questa iniziativa la Pro Loco di Alberobello conferma il proprio ruolo di promotore

culturale del territorio, proponendo eventi che non rappresentano soltanto momenti di

spettacolo, ma autentiche occasioni di incontro, condivisione e valorizzazione dell’identità

locale.

L’inserimento di “Zero Confini” nel programma WE ARE IN TRULLI rafforza ulteriormente il

percorso di collaborazione istituzionale volto a celebrare il trentennale dell’iscrizione dei

Trulli nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, offrendo ai cittadini e ai numerosi

visitatori un cartellone di eventi di elevato profilo artistico e culturale.

La Pro Loco Alberobello invita a partecipare ad una serata che si preannuncia intensa ed

emozionante, capace di coniugare intrattenimento, cultura e promozione territoriale in uno

dei luoghi più rappresentativi della Puglia.

Ingresso dalle ore 19.30 in Largo Martellotta davanti a “Casa Alberobello” – accesso

libero.