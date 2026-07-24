Di seguito un comunicato diffuso da Pietra di scarto:

Il 25 luglio 1943, per festeggiare la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini, la famiglia Cervi

offrì pasta asciutta nella piazza del paese di Campegine. Sebbene sapessero che la guerra non

fosse davvero terminata, decisero di festeggiare comunque l’evento, un momento di pace dopo 21

anni di dittatura fascista.

Da allora, ogni anno, Casa Cervi organizza la Storica Pastasciutta Antifascista: una ricorrenza

all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e

democrazia della Famiglia Cervi.

Accanto alla manifestazione principale, si è creata la rete delle Pastasciutte Antifasciste, che

replica il gesto simbolico in tantissime località.

Anche a Cerignola la Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” organizza la sua “pastasciutta”

insieme a tante compagne e compagni di strada. Teatro dell’iniziativa sarà il Laboratorio di Legalità

“Francesco Marcone” — intitolato al direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia ucciso dalla mafia il

31 marzo 1995 — bene confiscato alla mafia e gestito dalla Cooperativa dal 2010, che oggi

realizza inclusione socio-lavorativa di persone in situazione di fragilità attraverso il lavoro agricolo e

la trasformazione agro-alimentare. L’appuntamento è per venerdì 25 luglio 2026, dalle ore 19.00,

presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” in Contrada Toro (SS16 – Km 707 Uscita

Sala Ricevimenti “Villa Demetra”) a Cerignola (FG).

Questo 25 luglio, in occasione del 30° anniversario di attività della Cooperativa, si festeggerà

inserendo momenti di riflessione e approfondimento su tematiche che rappresentano , come nel

caso dell’antifascismo e dell’attenzione ai nuovi fascismi in particolare per quanto concerne la

nostra Regione, la Puglia.

L’iniziativa sarà caratterizzata dalla presentazione del Dossier “Essi Vivono”, secondo report relativo

ai neofascismi in Puglia, a cura dell’Osservatorio Regionale sui Neofascismi, partner dell’iniziativa.

A presentare la pubblicazione sarà Jacopo Lo Russo del Coordinamento Antifascista

Regionale.

“Il Dossier è una fotografia che ricalca le previsioni del primo rapporto sui neofascismi, che non solo non sono

sopiti ma stanno avendo un rigurgito che penetra anche in luoghi istituzionali. Siamo un organo che ha il compito

di mappare queste situazioni, vediamo che cosa accade nel contesto regionale, ma avendo anche un occhio

attento a quello che accade nel panorama nazionale, europeo e mondiale. Attraverso questo strumento che

mettiamo a disposizione delle istituzioni, della società civile e della comunità, proviamo a sollecitare la massima

attenzione sulle modalità attraverso cui queste associazioni permeano il tessuto democratico, un pericolo molto

più reale di quello che immaginiamo“, dichiara la Coordinatrice dell’Osservatorio, Antonella Morga.

A seguire inizierà la distribuzione gratuita della tradizionale “Pastasciutta Antifascista”,

condita con la passata di pomodoro libera dalla mafia e dal caporalato, prodotta proprio dalla

Cooperativa, e si potranno anche degustare gli altri prodotti realizzati presso il bene confiscato alla

mafia.

“Ormai siamo al quinto anno e siamo felici che questo evento sia diventato una consuetudine per

la comunità e la rete delle organizzazioni con cui collaboriamo durante l’anno” – dichiara Pietro

Fragasso della Cooperativa “Pietra di Scarto”.

“Quest’anno abbiamo voluto concentrarci su un tema che riteniamo assolutamente attuale come quello dei

neofascismi, e per farlo abbiamo voluto con noi l’Osservatorio, un organismo istituito presso la Presidenza della

Regione Puglia, con l’obiettivo di monitorare e divulgare la presenza e la diffusione di formazioni e gruppi

neofascisti e neonazisti in tutto il territorio pugliese” – afferma Jolanda Merra, socia della Cooperativa e tra le

principali promotrici dell’iniziativa sin dalla sua prima edizione nel 2022.

Ad animare la serata, a partire dalle 21.30, sarà poi Luigi Mitola, con la sua musica fatta di

cantautorato e poesia.

“Ci teniamo a sottolineare la completa gratuità dell’evento, in coerenza con lo spirito di estrema

condivisione che sta nel meraviglioso gesto di Alcide Cervi. Questa giornata resta un momento di

festa e di liberazione per tutte e tutti, a rappresentare la matrice di profonda libertà che sta alla

base della nostra Costituzione: un monito costante alla resistenza verso tutte le oppressioni e le

prevaricazioni, fasciste o mafiose che siano” – conclude Fragasso.

Molto nutrita la schiera dei partner che hanno deciso di sostenere l’iniziativa: oltre a “Casa

Cervi”, promotrice dell’evento a livello nazionale e alla Rete delle Pastasciutte Antifasciste,

hanno aderito ANPI, Comune di Cerignola, Associazione Casa Di Vittorio, Matilda Editrice e

l’Osservatorio Regionale sui Neofascismi.

Per info e prenotazioni: 0885/896655 – telefono e WhatsApp