Di seguito il comunicato:

Un gelato capace di racchiudere in un’unica creazione i colori, i profumi e l’identità di una città. La Pasticceria Gelateria Napoletana Ferrero, storica realtà artigianale tarantina con sede in via Icco 8, presenta “Mediterraneo 2026”, il nuovo gusto nato dall’ispirazione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Un progetto che nasce dalla volontà di raccontare Taranto attraverso il linguaggio della gastronomia artigianale, trasformando gli elementi simbolici della città in un’esperienza di gusto. Il mare, la tradizione mediterranea, le eccellenze del territorio pugliese e l’energia dello sport diventano così protagonisti di una nuova proposta pensata per accompagnare un appuntamento internazionale che porterà nella città atleti, delegazioni e visitatori provenienti dai Paesi del Mediterraneo.

Il nuovo gusto prende ispirazione proprio dal rapporto profondo tra Taranto e il mare. La sua caratteristica glassa blu, realizzata con cioccolato bianco, spirulina naturale estratta da alghe e sale marino, richiama le sfumature del Mar Piccolo e del Mar Grande, simboli identitari della città e della sua storia. Una scelta cromatica e gastronomica che vuole evocare il legame tra terra e acqua, tra tradizione e innovazione.

La ricetta nasce da una base pastorizzata al latte e limone, mentre all’interno del gelato trova spazio una variegatura artigianale studiata per valorizzare alcuni sapori tipici del territorio mediterraneo. Il miele di agrumi di Castellaneta dona una nota aromatica e avvolgente, le mandorle pugliesi tostate aggiungono una componente croccante e intensa, mentre il limone candito contribuisce a creare un equilibrio tra freschezza e dolcezza. Un incontro di consistenze e profumi pensato per rappresentare il carattere mediterraneo attraverso una lavorazione completamente artigianale.

A spiegare la nascita dell’idea è Marco Ferrero, titolare della Pasticceria Napoletana Ferrero, Maestro Pasticcere Gelatiere, delegato provinciale di Taranto della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria e componente dell’Équipe d’Eccellenza della stessa.

“L’idea di creare Mediterraneo 2026 è nata dalla volontà di raccontare Taranto attraverso il mio lavoro e attraverso un prodotto che appartiene alla nostra tradizione – dichiara Marco Ferrero –. I Giochi del Mediterraneo rappresentano un momento importante per la città e ho pensato che anche un gelato potesse diventare un piccolo ambasciatore del nostro territorio, capace di trasmettere emozioni e raccontare ciò che siamo”.

“Ho voluto racchiudere in questo gusto alcuni elementi che identificano Taranto e la Puglia – continua Ferrero –. Il colore del mare, i profumi degli agrumi, la qualità delle nostre materie prime e quella particolare energia che nasce quando una comunità si prepara ad accogliere un grande evento internazionale. L’obiettivo era creare qualcosa che non fosse soltanto un gelato, ma un racconto della nostra città”.

Il gusto “Mediterraneo 2026” sarà disponibile presso la Pasticceria Napoletana Ferrero di via Icco 8 a Taranto, dove sarà possibile conoscere il percorso creativo che ha portato alla sua realizzazione e degustare una proposta che unisce ricerca, territorio e cultura gastronomica.