Di Nino Sangerardi:

Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission arrivano alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con tre opere sostenute, “espressione di un modello che negli anni ha fatto della Puglia uno dei territori più vitali dell’audiovisivo italiano”.

Tra i protagonisti del Concorso intenrazionale c’è “L’Estranea”, il nuovo film del regista pugliese Paolo Strippoli, girato in gran parte a Bari, Monopoli e Gioia del Colle, che racconta la parabola di una famiglia dell’imprenditoria barese trasformando la città e il suo tessuto sociale in una componente essenziale della narrazione. Bari non è soltanto lo sfondo della vicenda: diventa parte del racconto, confermando come la Puglia sia oggi un territorio capace di ispirare il cinema d’autore e di dare identità alle storie che accoglie.

Regione Puglia e Fondazione AFC hanno supportato anche “Nino”, Fuori Concorso, il film-documentario diretto da Walter Fasano, noto montatore e documentarista originario di Bari. Dedicato a Nino Rota, uno dei più grandi compositori del Novecento collaboratore di Federico Fellini, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli e Francis Ford Coppola, il documentario ricostruisce il profondo legame tra il musicista e Bari, città nella quale il Maestro insegnò e diresse il Conservatorio “Niccolò Piccinni”. Attraverso materiali d’archivio, testimonianze di protagonisti del cinema e della musica internazionale e il concerto realizzato nell’Auditorium ora a lui intitolato “Nino Rota”, il film restituisce il ritratto di un “artista universale partendo da uno dei luoghi simbolo della cultura pugliese. Un’opera che intreccia memoria, musica e cinema, riportando al centro un patrimonio culturale capace di parlare al pubblico di tutto il mondo”.

Completa la presenza della Fondazione AFC alla Mostra di Venezia, “Angelo Azzurro” di Tommaso Acquarone, selezionato in Concorso nella sezione Orizzonti e unico cortometraggio italiano di finzione in gara. Prodotto da Apulia Film Commission nell’ambito del progetto europeo REEL – A Cinematic Journey through Italy and Croatia, con produzione esecutiva di Limbo Film, in collaborazione con Waterclock e The Piranesi Experience, il cortometraggio prosegue il percorso del giovane autore sui temi dell’identità e della crescita. Ambientato su una spiaggia sospesa tra mare e ferrovia, “racconta il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza attraverso uno sguardo intimo e universale, confermando l’attenzione della Fondazione AFC verso i nuovi talenti e i linguaggi del cinema contemporaneo”.

“È assai significativo che tre produzioni sostenute da Regione Puglia siano state selezionate per la prossima Mostra del Cinema di Venezia. Traguardi come questo – dichiara l’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, Silvia Miglietta – non arrivano per caso e sono il risultato di un sistema che, nel suo complesso, ha saputo lavorare per raggiungere l’eccellenza. Un ruolo strategico, in questi casi, è svolto dalle istituzioni che, come la Regione Puglia, investono in modo strutturale per il sostegno all’industria cinematografica e, grazie al supporto di Apulia Film Commission, lavorano ogni giorno per riconoscere e premiare la qualità”.

“La presenza di L’Estranea, Nino e Angelo Azzurro alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia racconta il lavoro che Apulia Film Commission porta avanti da quasi vent’anni: sostenere opere capaci di coniugare qualità artistica, valorizzazione del territorio e sviluppo dell’industria audiovisiva – rileva Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film Commission – Un percorso che ha contribuito a fare della Puglia non soltanto una destinazione sempre più scelta dal cinema italiano e internazionale, ma un laboratorio creativo dove produzione, formazione e cultura alimentano un ecosistema riconosciuto e competitivo, capace di generare nuove opportunità e di portare nel mondo un’immagine autentica e contemporanea della regione”.

“L’Estranea” è prodotto da Propaganda Italia, Dinamo Film, Kazak Productions, Tarantula, con il contributo del Ministero della Cultura. Il film è realizzato con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

“Nino” è prodotto da Be Water Film, Sugar Play, Adler Entertainment, I Diavoli, Rai Documentari, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

“Angelo Azzurro” è prodotto da Apulia Film Commission nell’ambito di REEL, “A cinematic journey through Italy and Croatia” finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia con produzione esecutiva di Limbo Film, in collaborazione con Waterclock e The Piranesi Experience.