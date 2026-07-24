Di seguito il comunicato:

Festivarts, il format ideato dal direttore artistico della società Grotte di Castellana srl Giuseppe Savino e dal sindaco Domi Ciliberti (creato ben prima che quest’ultimo diventasse sindaco di Castellana), fa il pieno di pubblico con l’arrivo di Pio e Amedeo, il duo comico più travolgente d’Italia.

Sabato 25 luglio 2026, alle 21.00, in Largo Porta Grande, Castellana Grotte si prepara a diventare il cuore pulsante della comicità e dello spettacolo pugliese. Una grande inaugurazione che rientra nell’ambito del ricco cartellone di “Piazze d’Estate”, il programma di appuntamenti estivi organizzato dal Comune di Castellana Grotte e dalla Grotte di Castellana srl.

L’appuntamento si inserisce all’interno di Festivarts, un format unico nel suo genere: una chiacchierata intima, a tratti irriverente ma profondamente umana, in cui il primo cittadino veste i panni dell’intervistatore per scavare oltre la maschera pubblica degli ospiti, facendone emergere il lato più personale, aneddoti inediti e sfumature mai raccontate.

Inizialmente previsto nella storica cornice di Piazza Nicola e Costa, l’evento ha registrato nelle ultime settimane una richiesta di prenotazioni e un entusiasmo tali da superare ogni previsione, richiamando spettatori da tutta la regione e dalle zone limitrofe. Per garantire la massima sicurezza e permettere a quante più persone possibili di assistere allo spettacolo, gli organizzatori hanno deciso di trasferire la serata nel più capiente Largo Porta Grande .

“Nel contesto di Piazze d’Estate, con un programma già ricco e vissuto che ha finora attraversato musica, spettacolo, storia ed eventi per tutte le età, si innestano ora appuntamenti in grado di dare ulteriore rilievo, prestigio e visibilità alla nostra comunità e al nostro territorio – ha commentato Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte – Tra questi il talk show con due grandi protagonisti della tv, del cinema e della comicità nazionale è sicuramente in primo piano. Ospitarli a Festivarts è sicuramente un grande onore, accoglierli nella cornice di largo Porta Grande un modo per dare risalto alle nostre bellezze architettoniche e artistiche. Come sempre, Festivarts è tutto questo: uno strumento per creare e aggiungere valore alla nostra Castellana, con tanti visitatori che hanno scelto di esserci. Mi sia consentito anche un ringraziamento personale a Pio e Amedeo per aver accolto il nostro invito, oltre ogni impegno”.

Un traguardo organizzativo straordinario che conferma la centralità di Castellana Grotte nel panorama culturale e nell’intrattenimento estivo regionale: <<Ospitare un evento di questa portata, con l’unica data gratuita a livello nazionale di Pio e Amedeo, rappresenta un motivo di immenso orgoglio per la nostra società e per tutta la comunità castellanese – ha detto Serafino Ostuni, presidente della società Grotte di Castellana Srl – La straordinaria risposta del pubblico, che ci ha spinti a spostare lo show in Largo Porta Grande per accogliere al meglio le migliaia di persone in arrivo da tutta la Puglia, è la prova tangibile che la sinergia con il Comune e la qualità della proposta di ‘Piazze d’Estate’ sono vincenti. Le Grotte non sono solo un attrattore sotterraneo di fama mondiale, ma il motore di un territorio capace di offrire eventi di caratura nazionale, coniugando cultura, turismo e grande intrattenimento in totale sicurezza>>.

Il ritorno di Pio e Amedeo in terra barese assume anche il sapore di un cerchio che si chiude, un percorso di crescita artistica che il direttore artistico di Festivarts ha vissuto in prima linea sin dagli esordi del duo: <<Vedere Pio e Amedeo oggi sul palco di Festivarts, davanti a una marea di gente, mi emoziona profondamente – ha dichiarato il direttore artistico Giuseppe Savino – Ho avuto il privilegio di seguirli da vicino sin dai loro primi passi, quando con coraggio e una comicità dirompente si esibivano nelle emittenti televisive regionali. Da quei primi provini e programmi locali, la loro determinazione e il loro talento unico li hanno portati a conquistare i canali Mediaset e il cinema. Sarà una serata speciale, in cui oltre alle risate scopriremo i veri Pio e Amedeo, i ragazzi partiti dalla Puglia che hanno conquistato l’Italia.”

L’appuntamento è quindi per domani sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21:00, in Largo Porta Grande a Castellana Grotte. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Si consiglia di raggiungere la zona con ampio anticipo .

La prossima settimana Festivarts, torna con due appuntamenti imperdibili, entrambi in Piazza Nicola e Costa. Il primo è fissato per martedì 28 luglio, alle ore 21:00. Ospite della serata sarà Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia e precedentemente Sindaco di Bari e presidente ANCI. Il dialogo a cui parteciperà intreccerà impegno civile, aneddoti personali e visioni di territorio.

Venerdì 31 luglio, sempre alle ore 21:00, i riflettori si accenderanno sullo scrittore Luca Bianchini. Da sempre legato a doppio filo alla Puglia, Luca Bianchini presenterà il suo ultimo libro intitolato “Le ragazze di Tunisi”, edito da Mondadori e incanterà il pubblico con la sua consueta ironia, raccontando il dietro le quinte delle sue storie e l’amore per la parola scritta. Per entrambe le serate l’ingresso sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti.

La grande musica dal vivo tornerà invece con Francesco Renga e il suo “Live estate 2026” in Largo Porta Grande, sabato 1 agosto. Un’arena sotto le stelle per ospitare la prima grandissima data musicale di questa stagione. Il cantautore bresciano, una delle voci più potenti e amate del panorama pop e della canzone d’autore italiana, porterà sul palco una scaletta ricca di successi intramontabili e i brani più recenti del suo repertorio.

Per questo concerto è possibile attivare la formula “mettiti comodo”, sul sito www.ticketone.it