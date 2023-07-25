Zona costiera del barese primatista in Puglia per il caldo stamattina. L’immagine di home page è tratta dalla rilevazione della protezione civile della Puglia. Anche in alcune zone di Salento, Bat e foggiano si sono sfiorati i 43 gradi in mattinata.

Di seguito il bollettino diffuso dal ministero della Salute in tema di ondate di calore:



* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)