rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Caldo: Monopoli 43,2 gradi prima di mezzogiorno. Sta per finire: Bari giovedì codice giallo Puglia, meteo: Caronte imperversa anche oggi

25 Luglio 2023
Screenshot 20230725 130438

Zona costiera del barese primatista in Puglia per il caldo stamattina. L’immagine di home page è tratta dalla rilevazione della protezione civile della Puglia. Anche in alcune zone di Salento, Bat e foggiano si sono sfiorati i 43 gradi in mattinata.

Di seguito il bollettino diffuso dal ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Citta’ 25/07/2023 26/07/2023 27/07/2023
.ANCONA Livello3 Livello1 Livello1
.BARI Livello3 Livello3 Livello1
.BOLOGNA Livello1 Livello0 Livello0
.BOLZANO Livello0 Livello0 Livello1
.BRESCIA Livello0 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello3 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello3 Livello1 Livello0
.CATANIA Livello3 Livello3 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello3 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello3 Livello1 Livello1
.FROSINONE Livello3 Livello1 Livello1
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello0
.LATINA Livello3 Livello1 Livello1
.MESSINA Livello3 Livello1 Livello1
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello3 Livello1 Livello1
.PALERMO Livello3 Livello1 Livello1
.PERUGIA Livello3 Livello1 Livello1
.PESCARA Livello3 Livello1 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello3 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello1 Livello1
.ROMA Livello3 Livello1 Livello1
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello1 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello1 Livello0 Livello0
.VERONA Livello0 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello2 Livello1 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c’è da sperare che sia falso) Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione