Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 luglio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 428
Provincia di Bat: 139
Provincia di Brindisi: 141
Provincia di Foggia: 174
Provincia di Lecce: 381
Provincia di Taranto: 161
Residenti fuori regione: 37
Provincia in definizione: 7
71.776
Persone attualmente positive
471
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
1.291.099
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 446.001
Provincia di Bat: 120.813
Provincia di Brindisi: 129.113
Provincia di Foggia: 196.164
Provincia di Lecce: 277.104
Provincia di Taranto: 185.275
Residenti fuori regione: 12.620
Provincia in definizione: 4.553