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Puglia: 1371643 positivi a test corona virus, incremento di 1468 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 luglio 2022

1.468

Nuovi casi

7.667

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 428
Provincia di Bat: 139
Provincia di Brindisi: 141
Provincia di Foggia: 174
Provincia di Lecce: 381
Provincia di Taranto: 161
Residenti fuori regione: 37
Provincia in definizione: 7
71.776

Persone attualmente positive

471

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.371.643

Casi totali

11.992.926

Test eseguiti

1.291.099

Persone guarite

8.768

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 446.001
Provincia di Bat: 120.813
Provincia di Brindisi: 129.113
Provincia di Foggia: 196.164
Provincia di Lecce: 277.104
Provincia di Taranto: 185.275
Residenti fuori regione: 12.620
Provincia in definizione: 4.553

 

 

 

 

 

 

 


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