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Gravina in Puglia: chiese campestri, mostra Fotografia

25 Giugno 2026
GRAVINA LE CHIESE CAMPESTRI

Di Nino Sangerardi:

Gravina in Puglia “ scrigno di fede, custodisce un patrimonio ricco di Chiese Campestri e Cappelle Rurali che testimoniano l’antico legame tra culto, agricoltura e pastorizia.
Ecco la Mostra fotografica “Le Chiese Campestri” di Gravina, già Urbs Opulenta, curata dal Dott. Gabriele Buzzi e il prezioso contributo di Giovanni Vicino e Francesco Dipasquale, rappresenta “un itinerario visivo unico che funge da apripista per ulteriori ricerche e studi di luoghi ormai in disuso”.

IMG 20260625 032824La significativa esposizione sarà fruibile dal 3 Luglio al 25 Luglio 2026 nella Chiesa Ducale di Santa Maria del Suffragio ( detta del Purgatorio : eretta negli anni 1649 – 1654 dal Duca Ferdinando III Orsini e dalla moglie Giovanna Frangipane della Tolfa, genitori del Papa Benedetto XIII. Dedicata a Santa Maria del Suffragio per la celebrazione di messe in suffragio delle anime del Purgatorio. Il rinomato pittore Francesco Guarini, figura centrale nell’arte del XVII secolo, ha contribuito con diverse opere alla chiesa, incluso il venerato dipinto della Madonna del Suffragio sull’altare principale. Una delle caratteristiche più importanti della chiesa è la Cappella dell’Annunciazione che ospita il monumento sepolcrale del suo fondatore Ferdinando III Orsini.Mausoleo completato nel 1660, contiene i resti del Duca, portati da Napoli dopo la sua morte per peste nel 1658. Una Chiesa del Purgatorio che offre un’opportunità “unica di esplorare un pezzo di storia intriso di significato spirituale e bellezza artistica. La sua atmosfera solenne, e oltremodo affascinante, invita a un’esperienza memorabile e alla riflessione sulla vita, la morte e l’eredità duratura della fede) dalle ore 10.30 alle 12.30, ingresso gratuito.
L’inaugurazione avverrà il giorno 3 Luglio alle 18.30. L’evento rientra nel progetto EN.TRO.TER.RAE, Festival organizzato da Calcarea Aps, Consorzio Sguardi Rupestri e patrocinato da Comune di Gravina in Puglia ed Ente Pro Loco Puglia.


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