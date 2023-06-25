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Mario Di Lecce, militare pugliese fra le vittime dell’attentato terroristico in Veneto: era il 25 giugno Nel 1967 la morte del leccese sottotenente dell'esercito, di un capitano, di un sergente e di un alpino

25 Giugno 2023
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Mario Di Lecce (foto home page tratta da Vittime terrorismo) nacque a Lecce il 13 settembre 1936. A 31 anni morì, con altri tre militari, nell’attentato terroristico.

Di seguito la descrizione da Vittime terrorismo:

Il 25 giugno 1967 terroristi sud-tirolesi minarono un traliccio della linea elettrica e lo abbatterono dopo aver collocato diverse mine antiuomo sulla obbligata via d’accesso. Subito dopo lo scoppio arrivarono sul posto alcuni alpini, uno dei quali rimase dilaniato da una mina. Stessa sorte subirono tre militari intervenuti successivamente per accertare l’accaduto e prestare i soccorsi. Un altro componente della pattuglia rimase gravemente ferito.

Biografia:

Apparteneva al 9° reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” della Brigata paracadutista “Folgore”. Comandava un nucleo di reparto speciale antisabotaggio. Insignito della medaglia d’argento al Valor Militare “alla memoria”, il 14 agosto 1967.

Tweet dei carabinieri:

Il 25 giugno 1967 la strage terroristica di Cima Vallona (BL), in cui perdono la vita il Cap. Carabinieri Francesco Gentile, il S.Ten. EI Mario Di Lecce e il Serg. EI Olivo Dordi. Una precedente esplosione aveva causato la morte dell’alpino Armando Piva.

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