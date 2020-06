Turni differenziati, didattica anche al di fuori degli istituti, didattica a distanza solo per gli studenti superiori. Alcune delle caratteristiche fissate dal ministero dell’Istruzione per l’inizio del nuovo anno scolastico programmato, dal ministro Lucia Azzolina, per il 14 settembre. Oggi la conferenza Stato-Regioni per valutare quanto intende disporre, appunto, il governo.

Oggi anche la manifestazione in sessanta città, fra cui Taranto, per protestare contro ipotesi di riavvio dell’attività scolastica ritenute non soddisfacenti.