Dati tratti da Eligendo
A Candela c’è un solo candidato sindaco come a Martano, Mattinata e Ruffano. Ad Uggiano la Chiesa è stato eletto sindaco Luca Leo con 1473 voti, sconfitto Giuseppe Salvatore Piconese con 1470 voti
legenda: in neretto i risultati definitivi
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Bitetto – Fiorenza Pascazio (civ) 68,39
Capurso – Michele Laricchia (civ) 76,91
Conversano – Giuseppe Lovascio (civ) 53,88
Corato – Corrado Nicola De Benedittis (cs) 55,75
Grumo Appula – Francesco Rutigliano (civ) 52,88
Locorotondo – Vittorino Smaltino (civ) 48,93
Modugno – Giuseppe detto Beppe Montebruno (civ) 56,82
Molfetta – Manuel Flavio Minervini (cs) 44,57/Pietro Mastropasqua (civ) 36,04
Palo del Colle – Tommaso Amendolara (cs) 52,51
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Andria – Giovanna Bruno (cs) 77,01
Minervino Murge – Massimiliano Bevilacqua (civ) 48,85
Trani – Marco Galiano (cs) 40,64
PROVINCIA DI BRINDISI
Ceglie Messapica – Angelo Palmisano (cd) 67,16
Latiano – Angelo Caforio (civ) 74,75
Mesagne – Francesco Michele Rogoli (cs) 86,37
San Vito dei Normanni – Marco Ruggiero (cs) 39,91
Torchiarolo – Elio Ciccarese (civ) 72,78
PROVINCIA DI FOGGIA
Accadia – Agostino De Paolis (civ) 94,21
Cagnano Varano – Matteo Lombardi (civ) 38,37
Candela – Giuseppe De Vitto (civ) 100
Casalvecchio di Puglia – Noè Andreano (civ) 75,84
Lucera – Giuseppe Pitta (cs) 53,29
Mattinata – Michele Bisceglia (civ) 100
Monteleone di Puglia – Sebastiano Maraschiello (civ) 54,36
Ordona – Adalgisa La Torre (civ) 54,9
Rocchetta Sant’Antonio – Maria Pia Fabrizio (civ) 54,87
San Giovanni Rotondo – Rossella Fini (cs) 36,32
Serracapriola – Michele Leombruno (civ) 44,1
PROVINCIA DI LECCE
Arnesano – Emanuele Solazzo (civ) 62,76
Calimera – Giuseppe Mattei (civ) 50,69
Caprarica di Lecce – Paolo Greco (civ) 64,58
Casarano – Pompilio Giovanni Ottavio detto Ottavio De Nuzzo (cd) 44,13
Castro – Luigi Coluccia (civ) 62,83
Corigliano d’Otranto – Maria Addolorata detta Ada Fiore (civ) 38,37
Cutrofiano – Luigi Melissano (civ) 45,58
Gagliano del Capo – Gianfranco Melcarne (civ) 51,93
Gallipoli – Flavio Fasano (cd) 51,33
Maglie – Ernesto Toma (civ) 30,85
Martano – Fabio Tarantino (civ) 100
Melpignano – Valentina Avvantaggiato (civ) 58,55
Monteroni di Lecce – Mariolina Pizzuto (civ) 64,44
Porto Cesareo – Francesco Schito (civ) 52,89
Presicce-Acquarica – Giacomo Palese (civ) 50,09
Racale – Antonio Salsetti (civ) 92,51
Ruffano – Antonio Rocco Cavallo (civ) 100
San Pietro in Lama – Vito Pietro Mello (civ) 71,79
Sogliano Cavour – Angelo Polimeno (civ) 50,1
Tricase – Andrea Morciano (civ) 26,43
Uggiano la Chiesa – Luca Leo (civ) 50,05
PROVINCIA DI TARANTO
Fragagnano – Lucia Traetta (civ) 63,12
Laterza – Giuseppe Cristella (civ) 44,27
Manduria – Domenico Sammarco (cd) 57,17
Montemesola – Vito Antonio Punzi (civ) 56,75
Roccaforzata – Mario Santo (civ) 58,55