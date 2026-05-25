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25 Maggio 2026
Giornata dei bambini scomparsi: lo scorso anno oltre 17mila segnalazioni in Italia Meter, "non permettiamo che il tempo trasformi i bambini in numeri o casi dimenticati"

Elezioni amministrative anche in 54 Comuni pugliesi: risultati AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Ballottaggi 7-8 giugno. Uggiano la Chiesa: sindaco eletto per tre voti

25 Maggio 2026
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Dati tratti da Eligendo

A Candela c’è un solo candidato sindaco come a Martano, Mattinata e Ruffano. Ad Uggiano la Chiesa è stato eletto sindaco Luca Leo con 1473 voti, sconfitto Giuseppe Salvatore Piconese con 1470 voti

legenda: in neretto i risultati definitivi

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Bitetto – Fiorenza Pascazio (civ) 68,39

Capurso – Michele Laricchia (civ) 76,91

Conversano – Giuseppe Lovascio (civ) 53,88

Corato – Corrado Nicola De Benedittis (cs) 55,75

Grumo Appula – Francesco Rutigliano (civ) 52,88

Locorotondo – Vittorino Smaltino (civ) 48,93

Modugno – Giuseppe detto Beppe Montebruno (civ) 56,82

Molfetta – Manuel Flavio Minervini (cs) 44,57/Pietro Mastropasqua (civ) 36,04

Palo del Colle – Tommaso Amendolara (cs) 52,51

 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Andria – Giovanna Bruno (cs) 77,01

Minervino Murge – Massimiliano Bevilacqua (civ) 48,85

Trani – Marco Galiano (cs) 40,64

 

PROVINCIA DI BRINDISI

Ceglie Messapica – Angelo Palmisano (cd) 67,16

Latiano – Angelo Caforio (civ) 74,75

Mesagne – Francesco Michele Rogoli (cs) 86,37

San Vito dei Normanni – Marco Ruggiero (cs) 39,91

Torchiarolo – Elio Ciccarese (civ) 72,78

 

PROVINCIA DI FOGGIA

Accadia – Agostino De Paolis (civ) 94,21

Cagnano Varano – Matteo Lombardi (civ) 38,37

Candela – Giuseppe De Vitto (civ) 100

Casalvecchio di Puglia – Noè Andreano (civ) 75,84

Lucera – Giuseppe Pitta (cs) 53,29

Mattinata – Michele Bisceglia (civ) 100

Monteleone di Puglia – Sebastiano Maraschiello (civ) 54,36

Ordona – Adalgisa La Torre (civ) 54,9

Rocchetta Sant’Antonio – Maria Pia Fabrizio (civ) 54,87

San Giovanni Rotondo – Rossella Fini (cs) 36,32

Serracapriola – Michele Leombruno (civ) 44,1

 

PROVINCIA DI LECCE

Arnesano – Emanuele Solazzo (civ) 62,76

Calimera – Giuseppe Mattei (civ) 50,69

Caprarica di Lecce – Paolo Greco (civ) 64,58

Casarano – Pompilio Giovanni Ottavio detto Ottavio De Nuzzo (cd) 44,13

Castro – Luigi Coluccia (civ) 62,83

Corigliano d’Otranto – Maria Addolorata detta Ada Fiore (civ) 38,37

Cutrofiano – Luigi Melissano (civ) 45,58

Gagliano del Capo – Gianfranco Melcarne (civ) 51,93

Gallipoli – Flavio Fasano (cd) 51,33

Maglie – Ernesto Toma (civ) 30,85

Martano – Fabio Tarantino (civ) 100

Melpignano – Valentina Avvantaggiato (civ) 58,55

Monteroni di Lecce – Mariolina Pizzuto (civ) 64,44

Porto Cesareo – Francesco Schito (civ) 52,89

Presicce-Acquarica – Giacomo Palese (civ) 50,09

Racale – Antonio Salsetti (civ) 92,51

Ruffano – Antonio Rocco Cavallo (civ) 100

San Pietro in Lama – Vito Pietro Mello (civ) 71,79

Sogliano Cavour – Angelo Polimeno (civ) 50,1

Tricase – Andrea Morciano (civ) 26,43

Uggiano la Chiesa – Luca Leo (civ) 50,05

 

PROVINCIA DI TARANTO

Fragagnano – Lucia Traetta (civ) 63,12

Laterza – Giuseppe Cristella (civ) 44,27

Manduria – Domenico Sammarco (cd) 57,17

Montemesola – Vito Antonio Punzi (civ) 56,75

Roccaforzata – Mario Santo (civ) 58,55


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