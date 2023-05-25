rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Edilizia penitenziaria: Puglia e Basilicata, accordo tra provveditorato e politecnico di Bari Per progetti di riqualificazione

25 Maggio 2023
da sx Valeria Pire Direttrice Casa Circondariale BariGiuseppe Martone Provveditore A.P. Francesco Cupertino Rettore Poliba

Di seguito un comunicato diffuso dal politecnico di Bari:

Il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata e la Direzione della Casa Circondariale di Bari, “Francesco Rucci” – Ministero della Giustizia, si avvarranno delle competenze scientifiche del Politecnico di Bari per iniziative e progetti di ricerca comuni dedicati allo sviluppo e alla riqualificazione dell’edilizia penitenziaria.

 

Gli intenti di collaborazione sono stati formalizzati il 22 maggio scorso, presso la sede del Rettorato del Poliba, da un protocollo d’intesa, sottoscritto dalle parti coinvolte e così rappresentate: dott. Giuseppe Martone, Provveditore Interregionale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata, dott.ssa Valeria Pirè, Direttrice Casa Circondariale “Francesco Rucci” di Bari e il Rettore del Politecnico di Bari, prof. Francesco Cupertino.

 

L’accordo, che sancisce una collaborazione triennale, rinnovabile, si rivolge principalmente alla manutenzione e riqualificazione dell’edilizia penitenziaria esistente, in ossequio ai programmi di edilizia penitenziaria, promossi annualmente dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria Puglia e Basilicata.

 

Nello specifico la collaborazione si orienterà, da subito, agli studi del recupero del patrimonio esistente e per la ricerca di integrazione o trasformazione delle sue componenti funzionali nelle strutture detentive. I temi su cui l’attività di ricerca sarà indirizzata, vertono sulla classificazione tipologico-costruttiva dell’edilizia penitenziaria esistente, sull’approfondimento della conoscenza di relativi materiali e tecniche costruttive adottate e sulla progettazione di percorsi di riqualificazione degli edifici. L’attività prevede varie fasi, consistenti in indagini preliminari, informazioni sugli scenari e sulle priorità di intervento, studi ed elaborazioni descrittive della situazione attuale e redazione di linee guida per le possibili trasformazioni dei manufatti, in collaborazione con l’ufficio tecnico del Provveditorato Amministrazione Penitenziaria. In tale contesto, particolare rilevanza e priorità, rivestirà la Casa Circondariale di Bari, “Francesco Rucci”, bisognosa di interventi urgenti. Previsto il coinvolgimento degli studenti del Politecnico nell’opera di collaborazione.

 

Il coordinamento e la responsabilità tecnico-scientifica delle attività di collaborazione è affidato, per il Poliba, alla prof.ssa Loredana Ficarelli, prerettrice vicaria del Politecnico; per il Provveditorato A.P. al dott. Giuseppe Martone e per la Casa Circondariale di Bari al Direttore, dott.ssa Valeria Pirè.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione