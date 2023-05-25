Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Massafra:

Si contano i giorni di attesa dei grandi eventi della 70^ edizione del Carnevale di Massafra che culmineranno con le sfilate (sabato 3 e venerdì 9 giugno 2023) dei mastodontici Carri Allegorici, realizzati dai pluripremiati maestri cartapestai,

Questa mattina, presso il Palazzo della Cultura, si è tenuta la presentazione del Carnevale di Massafra. E’ una lunga edizione iniziata il 12 febbraio scorso con la sfilata degli Istituti Scolastici e proseguita con l’animazione dei Gruppi Mascherati e delle Maschere di Carattere.

Il sindaco Fabrizio Quarto ha fatto gli onori evidenziando la complessità della macchina organizzativa, il lavoro continuo che sta dietro al Carnevale e la ricerca di ogni cosa utile al suo efficientamento sia sotto l’aspetto culturale, sia sotto quello turistico. Il sindaco si è soffermato sul tema scelto per quest’anno, “Mare Nostrum”, parlando di quanto riesca a trasmettere e a coinvolgere. Quarto ha concluso ringraziando tutti gli sponsor vuicini alla manifestazione. L’assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo Domenico Lasigna ha parlato di destagionalizzazione dell’offerta turistica e di come la scelta del tema renda unico il Carnevale. Lasigna ha ringraziato la Regione Puglia, gli imprenditori e lo sponsor principale Itelyum Castiglia per il forte sostegno, auspicando di far vivere il Carnevale per 365 giorni l’anno. Il consigliere regionale Michele Mazzarano, partendo dall’importante finanziamento regionale alle manifestazioni culturali si è soffermato sul Carnevale come “pezzo di identità” dei nostri territori e quindi da sostenere particolarmente. Le conclusioni della partecipata conferenza sono state affidate all’assessore regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Gianfranco Lopane il quale ha ricordato come la Regione abbia deciso di continuare ad investire in cultura e turismo e il Carnevale, obiettivo di coesione delle comunità, ne rappresenta senz’altro un ulteriore prodotto. L’auspicio è – ha continuato Lopane – che l’arte della cartapesta, con i suoi laboratori, duri per tutto l’anno. L’assessore regionale si è anche soffermato sulla Terra delle Gravine, auspicando per essa una unione di “campanili” in grado di far decollare il settore orientale della Provincia di Taranto.

Peppe Iodice è l’ospite della serata di apertura del 3 giugno, mentre Valentina Persia sarà la madrina nella serata conclusiva del 9 giugno. Prevista anche la replica della proiezione del docufilm “I miei primi 40 anni” – la storia dei primi 40 anni del Carnevale di Massafra – realizzato da Roberto Ligurgo (8.6.2023 ore 20,30 – piazza Vittorio Emanuele). In concomitanza con il primo corso mascherato del 3 giugno, nei pressi dell’area di partenza dei Carri Allegorici agirà, dalle 16,00 alle 21,00, un ufficio postale temporaneo per l’annullo celebrativo da apporre sulle dedicate cartoline filateliche.

Il Carnevale di Massafra quest’anno ha come tema unico “Mare Nostrum” e pertanto tutte le opere e i gruppi mascherati che accompagneranno le grandi strutture in cartapesta saranno ispirati a tale tema. I Carri Allegorici in concorso sono 7 e si divideranno un montepremi/rimborso di circa 100.000 euro.

L’evento è organizzato dal Comune di Massafra con il supporto della Regione Puglia, del Ministero della Cultura-Carnevale Storico, della Terra delle Gravine e con la collaborazione della ProLoco.

Massafra, 25 maggio 2023