rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Carnevale di Massafra: settantesima edizione, sfilate dei carri il 3 ed il 9 giugno Oggi presentazione

25 Maggio 2023
FB IMG 1685028968816

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Massafra:

Si contano i giorni di attesa dei grandi eventi della 70^ edizione del Carnevale di Massafra che culmineranno con le sfilate (sabato 3 e venerdì 9 giugno 2023) dei mastodontici Carri Allegorici, realizzati dai pluripremiati maestri cartapestai,
Questa mattina, presso il Palazzo della Cultura, si è tenuta la presentazione del Carnevale di Massafra. E’ una lunga edizione iniziata il 12 febbraio scorso con la sfilata degli Istituti Scolastici e proseguita con l’animazione dei Gruppi Mascherati e delle Maschere di Carattere.
Il sindaco Fabrizio Quarto ha fatto gli onori evidenziando la complessità della macchina organizzativa, il lavoro continuo che sta dietro al Carnevale e la ricerca di ogni cosa utile al suo efficientamento sia sotto l’aspetto culturale, sia sotto quello turistico. Il sindaco si è soffermato sul tema scelto per quest’anno, “Mare Nostrum”, parlando di quanto riesca a trasmettere e a coinvolgere. Quarto ha concluso ringraziando tutti gli sponsor vuicini alla manifestazione. L’assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo Domenico Lasigna ha parlato di destagionalizzazione dell’offerta turistica e di come la scelta del tema renda unico il Carnevale. Lasigna ha ringraziato la Regione Puglia, gli imprenditori e lo sponsor principale Itelyum Castiglia per il forte sostegno, auspicando di far vivere il Carnevale per 365 giorni l’anno. Il consigliere regionale Michele Mazzarano, partendo dall’importante finanziamento regionale alle manifestazioni culturali si è soffermato sul Carnevale come “pezzo di identità” dei nostri territori e quindi da sostenere particolarmente. Le conclusioni della partecipata conferenza sono state affidate all’assessore regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Gianfranco Lopane il quale ha ricordato come la Regione abbia deciso di continuare ad investire in cultura e turismo e il Carnevale, obiettivo di coesione delle comunità, ne rappresenta senz’altro un ulteriore prodotto. L’auspicio è – ha continuato Lopane – che l’arte della cartapesta, con i suoi laboratori, duri per tutto l’anno. L’assessore regionale si è anche soffermato sulla Terra delle Gravine, auspicando per essa una unione di “campanili” in grado di far decollare il settore orientale della Provincia di Taranto.
Peppe Iodice è l’ospite della serata di apertura del 3 giugno, mentre Valentina Persia sarà la madrina nella serata conclusiva del 9 giugno. Prevista anche la replica della proiezione del docufilm “I miei primi 40 anni” – la storia dei primi 40 anni del Carnevale di Massafra – realizzato da Roberto Ligurgo (8.6.2023 ore 20,30 – piazza Vittorio Emanuele). In concomitanza con il primo corso mascherato del 3 giugno, nei pressi dell’area di partenza dei Carri Allegorici agirà, dalle 16,00 alle 21,00, un ufficio postale temporaneo per l’annullo celebrativo da apporre sulle dedicate cartoline filateliche.
Il Carnevale di Massafra quest’anno ha come tema unico “Mare Nostrum” e pertanto tutte le opere e i gruppi mascherati che accompagneranno le grandi strutture in cartapesta saranno ispirati a tale tema. I Carri Allegorici in concorso sono 7 e si divideranno un montepremi/rimborso di circa 100.000 euro.
L’evento è organizzato dal Comune di Massafra con il supporto della Regione Puglia, del Ministero della Cultura-Carnevale Storico, della Terra delle Gravine e con la collaborazione della ProLoco.

Massafra, 25 maggio 2023


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione