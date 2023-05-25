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30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Basket: arbitro di Martina Franca per la semifinale scudetto Andrea Valzani sarà impegnato lunedì 29

25 Maggio 2023
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Non ha una squadra in serie A ma nel massimo campionato della pallacanestro maschile è ben addentro. Per uno sponsor fra i più importanti, Happy Casa in abbinamento con Brindisi, e per uno degli arbitri più importanti.

Di seguito un comunicato diffuso dal comitato italiano arbitri-Puglia:

Il nostro Andrea Valzani è stato designato per gara 2 di semifinale scudetto Armani Milano / Banco di Sardegna Sassari.
Il presidente regionale arbitri Carmelo D’Alessio e tutto il CIA regionale si congratula con lui per la prestigiosa designazione.

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