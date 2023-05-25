Non ha una squadra in serie A ma nel massimo campionato della pallacanestro maschile è ben addentro. Per uno sponsor fra i più importanti, Happy Casa in abbinamento con Brindisi, e per uno degli arbitri più importanti.

Di seguito un comunicato diffuso dal comitato italiano arbitri-Puglia:

Il nostro Andrea Valzani è stato designato per gara 2 di semifinale scudetto Armani Milano / Banco di Sardegna Sassari.

Il presidente regionale arbitri Carmelo D’Alessio e tutto il CIA regionale si congratula con lui per la prestigiosa designazione.