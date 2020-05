Di Nino Sangerardi:

“Mediatica spa può presentare il progetto definitivo”. E’ quanto stabilito dalla Giunta regionale pugliese. L’investimento complessivo ammonta a 6.643.334,12 euro,la sovvenzione pubblica concedibile pari a 3.048.772,26 euro e gli occupati a regime 12,50.

Il programma industriale consiste nella messa in opera di un nuovo Data center nei pressi del sito di Sannicola provincia di Lecce.

In particolare trattasi del “ Future building blocks”: sviluppare strumenti software ciascuno dei quali fornisce una specifica attività di supporto automatico alla gestione dei documenti(memorizzazione,segmentazione,classificazione)prevalentemente nel comparto finanziario. Previsto il centro servizi di business operations finalizzato a operazioni di contact center,customer relationship management,document e data management.

Obiettivo imprenditoriale? Crescita sistemica dell’intera offerta del Gruppo Mediatica.La proposta è riconducibile alle “aree di innovazione secondo il documento Strategia regionale per la Specializzazione intelligente e al documento La Puglia della Key Enabling Technologies 2014 della Regione Puglia”.

I funzionari di Puglia Sviluppo spa,agenzia della Regione che analizza la domanda di agevolazione economica,scrivono che “ Il giudizio sul progetto è nel complesso positivo,fatto da una importante impresa,leader nel settore,che ha una buona esperienza di progetti industriali pertinenti con gli obiettivi industriali… e richiede alcuni approfondimenti in merito al livello di innovatività che si intende apportare. Si prescrive che l’aumento occupazionale avvenga mediante nuove assunzioni e non per mezzo di trasferimenti da altre sedi aziendali”.

Il mercato di sbocco è quello riferito all’informatica italiana in cui operano 97 mila imprese con 390 mila addetti e un valore aggiunto che copre il 2,8% del totale prodotto dall’industria e servizi a livello nazionale,prospettive di crescita al più 1,6%.

Sede legale di Mediatica spa in Roma,altre unità a Modugno(Bari),Milano,San Cassiano(Le),Catania.Capitale sociale 1.245.600,00 euro suddiviso così: Grilli Stefano 14,97% presidente e amministratore delegato,Cricket Instruments 45%,Di Zenzo Stefano 12,59%,Pedone Sandra 8,51%,Vida Consultino srl 6,35%,Di Zenzo Carmine 3%,Di Zenzo Luisa 2,40%,Grilli Giulia 1,20%,Petracca Raffaele 0,48%,Paladini Enrico 0,27%,Macavero Fulvio Luigi 0,25%. Le società associate o collegate sono Ed Contacts srl,Cerf,Men At Work srl,New Biz,E Factor srl, Consorzio Msa.

Al 31 dicembre 2018 registra un fatturato di 26.406.176,00 euro,totale a bilancio 19.020.867,00,utile di esercizio 1.029.414,00,le risorse umane interne in numero di 333.