Di Anna Lodeserto:

“In Puglia sono scomparsi circa 4300 minori – ha dichiarato Antonio La Scala, Delegato Nazionale dell’Associazione Penelope – di cui 2300 stranieri andati via dai centri di accoglienza”.

Il 25 maggio ricorre la Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi. Si tratta di un’occasione importante per porre l’attenzione sui pericoli a cui vanno incontro i minori quando vengono meno i punti di riferimento. Quest’anno l’attenzione è stata rivolta agli adolescenti ed alle trappole che la Rete può celare. Non farti catturare è il video realizzato ad hoc per l’occasione. La ricerca del minore scomparso, sia per cause legate alla fuga piuttosto che alla sottrazione da parte di un genitore , rappresenta una situazione che deve essere gestita senza temporeggiare e senza superficialità. A tal proposito esistono delle linee guida emanate dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ed i piani provinciali adottati dai prefetti. La relazione del Commissario Straordinario del Governo mostra come dal 1974 al 2019 il numero complessivo dei soggetti scomparsi è pari a 44399, di cui 2551 italiani e 41848 stranieri. Il 70 per cento di questo numero allarmante e preoccupante è costituito da minori.

L’Associazione Penelope Onlus, costituita nel 2002, è composta da familiari e amici di persone scomparse. L’Associazione è il risultato di comitati spontanei sorti per tutelare le famiglie che hanno dovuto affrontare il dramma della scomparsa di un familiare.

“ Ho scritto ai Sindaci – ha affermato Annalisa Loconsole, Presidente Associazione Penelope Puglia – dei paesi in cui si sono verificate le scomparse affinché dedichino una via, una piazza a questi bambini. È necessario che queste comunità ricordino , facciano memoria dell’esperienza che in quella comunità è venuto a mancare un loro figlio, un fiore reciso, perché sono stati letteralmente strappati alla vita ed alla comunità.”

Oltre ai numeri di emergenza e pronto intervento (112 e 113) esiste il numero di telefono unico europeo 116000, tale servizio è dedicato ai minori scomparsi. È affidato al Ministero dell’Interno, la gestione è a cura di S. O. S. il Telefono Azzurro – Linea Nazionale per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia.