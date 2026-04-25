Nel primo tempo ha prevalso la paura, salvo una grande occasione per il Verona che si è visto negare il gol da un intervento di faccia del portiere leccese Falcone. La ripresa è stata sulla falsariga. Ma nel recupero il Verona ha segnato con Edmundson, gol annullato. Thriller finale e sospiro di sollievo per i giallorossi pugliesi.

In classifica del campionato di calcio di serie A il Lecce è quartultimo a quota 29 punti, uno in più della Cremonese terzultima. Ultime giornate:

Lecce: Pisa, Juventus, Sassuolo, Genoa

Cremonese: Lazio, Pisa, Udinese, Como

in neretto le partite in trasferta

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Autosospeso dal ruolo di coordinatore Can. Gianluca Rocchi, designatore arbitri di serie A e B, si è appunto autosospeso. È indagato per ipotesi di concorso in frode sportiva. L’inchiesta è della procura di Milano. Alcune partite dei due scorsi campionati di serie A al centro dell’attenzione della magistratura ordinaria.