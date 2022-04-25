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4 Maggio 2026
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Puglia: 1042769 positivi a test corona virus, incremento di 1933 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 aprile 2022

1.933

Nuovi casi

10.107

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 688
Provincia di Bat: 117
Provincia di Brindisi: 227
Provincia di Foggia: 224
Provincia di Lecce: 395
Provincia di Taranto: 251
Residenti fuori regione: 29
Provincia in definizione: 2
105.381

Persone attualmente positive

587

Persone ricoverate in area non critica

31

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.042.769

Casi totali

10.423.967

Test eseguiti

929.163

Persone guarite

8.225

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 341.156
Provincia di Bat: 94.059
Provincia di Brindisi: 97.095
Provincia di Foggia: 154.089
Provincia di Lecce: 207.129
Provincia di Taranto: 138.233
Residenti fuori regione: 7.707
Provincia in definizione: 3.301

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