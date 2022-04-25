Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 688
Provincia di Bat: 117
Provincia di Brindisi: 227
Provincia di Foggia: 224
Provincia di Lecce: 395
Provincia di Taranto: 251
Residenti fuori regione: 29
Provincia in definizione: 2
105.381
Persone attualmente positive
587
Persone ricoverate in area non critica
31
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 341.156
Provincia di Bat: 94.059
Provincia di Brindisi: 97.095
Provincia di Foggia: 154.089
Provincia di Lecce: 207.129
Provincia di Taranto: 138.233
Residenti fuori regione: 7.707
Provincia in definizione: 3.301