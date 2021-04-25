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L’Italia celebra la Liberazione Il 25 aprile 1945 la Resistenza pose fine all'oppressione nazifascista

25 Aprile 2021
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Settantasei anni fa, il 25 aprile 1945, il regime dittatoriale nazifascista fu definitivamente sconfitto dalla Resistenza. Nelle ore precedenti, il messaggio audio di Sandro Pertini che chiamava i concittadini italiani alla definitiva sollevazione e che agli oppressori diceva di arrendersi o perire. La Liberazione viene celebrata oggi con la festa nazionale che, nel messaggio di libertà del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deve avere un significato di unità nazionale come mai prima dal dopoguerra, per via della crisi pandemica così difficile da superare. La festa della Liberazione oggi è caratterizzata da manifestazioni ovunque, in Italia. Puglia compresa, ovviamente.

Fra le iniziative:

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