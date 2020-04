Di seguito il comunicato:

Sabato 25 aprile “transumeremo” digitalmente con le vacche podoliche del Gargano, in un racconto live che dalle 6.00 del mattino per poi proseguire lungo tutta la giornata con interventi video, oltre che dei protagonisti, anche di artisti, scrittori, giornalisti e ospiti che hanno partecipato negli anni agli eventi del festival della musica popolare e delle sue contaminazioni.

Sarà possibile seguire la prima Transumanza Digitale comodamente da casa collegandosi alla pagina ufficiale del Carpino Folk Festival (https://www.facebook.com/CarpinoFolkFestivalUfficiale)

Tanti sono gli amici che hanno aderito al nostro progetto “Transumanza Digitale”: da Franco Arminio a Enzo del Vecchio, Peppe Totaro dei Tarantula Garganica, Nicola Gentile e Rosa Menonna dei I Cantori di Carpino, Francesco Saggese, Pachamama della Riserva Moac, Livio e Manfredi, F. Fodarella dall’Ariano Folk Festival, Libero Ratti, Stefano Mariotti, Daniele De Michele “Don Pasta” e tanti altri che avremo il piacere di ospitare in questa no stop pensata per regalarvi qualche ora di svago e cultura popolare nel giorno della Festa della Liberazione con l’augurio che presto potremo rivivere queste emozioni dal vivo, gli uni accanto agli altri.

L’elenco si sta aggiornando di ora in ora solo domani sera sapremo quanti sono intervenuti.

Francesco A.P. Saggese da Cremona

Alessandro Scillitani Reggio Emilia

Daniele de Michele “Don Pasta” da Parigi

Giovanni Rinaldi da Cerignola

Carmelina Colantuono

Antonio D’amico da San Severo

Stefano Mariotti da Cortona, Arezzo

Libero Ratti da Vieste

Pio Gravina da San Giovanni Rotondo

Gaetano Branca da Carife (AV)

Nello Biscotti da Vico del Gargano

Pachamama “Riserva Moac” da Bojano (Molise)

Franco Arminio da Bisaccia

Francesco Fodarella da Ariano Irpino

Enzo del Vecchio da Bari

Giuseppe Spedino Moffa da Campobasso

Riccardo dell’Orfano da Milano

Peppe Totaro “Tarantula Garganica” da M. Sant’Angelo

Nicola Gentile e Rosa Menonna “Cantori di Carpino”

Luca D’apolito da Ischitella

Teo Civarella da Bologna

Enzo Cavalli da Firenze

Denny Ritrovato da Apricena

Enza Pagliara e Dario Muci da Australia

Giovannangelo de Gennaro da Borgo Sovereto (Bari)

Giuliana de Donno da Matera

Gabriella Aiello da Roma

Maristella Martella da Lecce

Livio e Manfedi da Bisaccia

Siggnor Libbrec’n “Francesco Alaura” da Peschici

Omaggio degli amici di Antonio Facenna da Carpino