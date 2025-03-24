Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Giovedì 27 marzo alle Officine Culturali Ergot di Lecce con “Le storie di ieri: 50 anni d’autore“, prosegue “Nel frattempo“. La rassegna ideata e promossa dall’associazione Diffondiamo idee di valore, in collaborazione con Coolclub e Uasc, anticipa la dodicesima edizione del festival Conversazioni sul Futuro (Lecce – 16/19 ottobre 2025). Alle 21:00 (ingresso 10 euro | posti limitati con prenotazione obbligatoria 3394313397 – EventBrite.it) il cantautore Massimo Donno (chitarra e voce) e il giornalista e operatore culturale Pierpaolo Lala (voce narrante) proporranno un concerto dedicato ai cinquant’anni di Rimmel di Francesco De Gregori e Volume 8 di Fabrizio De André. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra musica, parole e racconti, celebrando due LP, usciti a pochi giorni di distanza nel gennaio 1975, che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana. Dopo l’esordio in coppia con Antonello Venditti con l’enigmatico “Theorius Campus” (1972) e gli album “Alice non lo sa” (1973) e l’omonimo “Francesco De Gregori” (1974), il 5 gennaio 1975 arrivò nei negozi “Rimmel”. Con oltre 60 settimane in classifica e più di mezzo milione di copie vendute, è il disco di un cantautore italiano rimasto più a lungo nelle classifiche. La sua iconica copertina e brani come la title track, Pablo e Buonanotte fiorellino, ne hanno fatto un classico intramontabile, cantato e amato da generazioni. Pochi giorni dopo uscì “Volume 8” di Fabrizio De André, nato dalla collaborazione tra il già affermato cantautore genovese e il giovane artista romano, all’epoca neanche 24enne. L’album venne composto interamente nella casa di Faber in Gallura. È qui che i due, tra notti insonni e bicchieri di vino, diedero vita a capolavori come La cattiva strada, Canzone per l’estate e Oceano. Il titolo della serata è quello dell’unico brano (manifesto antifascista scritto da De Gregori), presente in entrambi i dischi con due versioni diverse.

Giovedì 3 aprile (ore 21:00 | ingresso 10 euro | posti limitati con prenotazione obbligatoria 3394313397 – EventBrite.it) spazio a “Come le onde del mare. Dedicato a Gianmaria Testa“. Il cantautore Massimo Donno, la cantante Serena Spedicato e il giornalista e operatore culturale Pierpaolo Lala proporranno un omaggio all’artista piemontese, scomparso il 30 marzo 2016. In scaletta “Come le onde del mare”, “Preferisco così”, “Le traiettorie delle mongolfiere”, “Dentro la tasca di un qualunque mattino”, “Polvere di gesso”, “Seminatori di grano”, “Ritals”, “Rrock”, “La tua voce” e molti altri brani, in un viaggio alla scoperta della storia personale e artistica del cantautore ferroviere. Gianmaria Testa, classe 1958, era italiano, italianissimo, ha vissuto nelle Langhe in Piemonte, eppure c’è voluta la Francia per scoprirlo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato nove dischi – Montgolfières (1995), Extra-Muros (1996), Lampo (1999), Il valzer di un giorno (2000), Altre Latitudini (2003), Da questa parte del mare (2006), il live “Solo – dal vivo” (2009), Vitamia (2011), “Men at work” (2013) -, si è esibito in più di 3000 concerti in Francia, Italia, Germania, Austria, Belgio, Canada, Stati Uniti, Portogallo collaborando con numerosi musicisti e lavorando anche a teatro con Giuseppe Battiston, Erri De Luca, Enrico Rava, Banda Osiris, Stefano Bollani e molti altri. Pochi mesi fa è uscito Prezioso, un disco imperfetto e inaspettato. Sono canzoni mai uscite o uscite in altre versioni e in altri contesti, mai, comunque, in questa forma. Nel giorno della morte, la sua pagina Facebook recitava “Gianmaria se n’è andato senza fare rumore. Restano le sue canzoni, le sue parole. Resta il suo essere stato uomo dritto, padre, figlio, marito, fratello, amico”.