Di seguito un comunicato diffuso da AncheCinema:

Il Teatro AncheCinema, oltre ad essere uno dei luoghi del Bif&st Bari International Film&TV Festival e ad ospitare la rassegna A Sud, che prevede le proiezioni gratuite di dieci film che spaziano dal nostro Meridione fino all’America Latina (https://bifest.it/rassegna/a-sud/), promuove anche una serie di eventi per il “FuoriBif&st – La Città si veste di cinema“, il programma con oltre cento eventi promossi, a seguito di una call del Comune di Bari che coordina l’iniziativa, da diversi operatori commerciali e culturali in tutta la città nel corso della XVI edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival (22-29 marzo 2025).

La programmazione curata da AncheCinema prevede anteprime, proiezioni, incontri, spettacoli teatrali e un party che concluderà tutta la programmazione del FuoriBif&st.

Di seguito gli appuntamenti promossi da AncheCinema:

giovedì 27 MARZO

– ore 17.00 | Proiezione del film 𝗡.𝗘.𝗘.𝗧. di Andrea Biglione | In collegamento il regista Andrea Biglione e il produttore Claudio Bucci | Biglietti qui: https://bit.ly/NEETfilm (3€ + prev.) Il film affronta il tema dei “Neet” (acronimo di Not in Education, Employment or Training), giovani under 30 che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Per arginare il problema, il Governo italiano impone la leva obbligatoria a un milione di ragazzi. Quattro di loro, rinchiusi in una caserma sperduta, hanno solo un mese di tempo per costruirsi un futuro e farsi congedare. Con Maurizio Bousso, Daniele Locci, Uccio De Santis, Daniele Trombetti, Chiara Vinci, Caterina Murino, Fabrizio Biggio, Pietro De Silva, Celeste Savino, Marta Filippi, Daniela Miglietta aka Mietta, Stefano Ambrogi, Alice Luvisoni, Dario Bandiera, Paolo De Vita, Dino Porzio, Sara Baccarini, Irene Antonucci, Nadia Bengala, Anna Lisa Del Piano, Salvo Traina. Per risolvere il problema dei N.E.E.T. la Ministra Ginestra decide di reintrodurre la leva militare obbligatoria. Così “Mozart”, un aspirante direttore di cori, tornato in patria dopo un’esperienza fallimentare all’estero, Barabba, un tassista abusivo, Flavia, una siciliana con un sogno del cassetto e Arcari, l’unico vero nullafacente del gruppo, vengono spediti in una caserma in Puglia.

– ore 20.00 | Anteprima a Bari del nuovo film di Maurizio Nichetti AMICHEMAI | presente in sala il regista | Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa – dopo oltre venti anni di assenza – di Maurizio Nichetti. Maurizio Nichetti è un visionario regista, sceneggiatore e attore milanese, noto per il suo stile surreale e innovativo, capace di fondere comicità slapstick, mimo e sperimentazione visiva. Il suo esordio cinematografico con “Ratataplan” (1979) lo ha consacrato come il “Buster Keaton italiano”, grazie a un umorismo raffinato. Tra i suoi lavori più celebri: “Ho fatto splash” (1980), “Ladri di saponette” (1989) e “Volere volare” (1991), opere che gli hanno valso prestigiosi riconoscimenti, tra cui tre Nastri d’Argento. Dopo una pausa di oltre vent’anni, Nichetti è tornato alla regia con una commedia on the road che, secondo la critica, “dimostra ancora una volta tutta la sua originalità”. Protagoniste di questa divertente commedia sono Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz, alle prese con il trasporto di un’ingombrante eredità. A completare il cast, Luca Lombardi (Sette ore per farti innamorare, Il giorno più bello del mondo) e le giovani interpreti Gelsomina Pascucci (Giorni felici, Gli immortali), Pia Paoletti (Anna Frank, diario di una ragazza innamorata della vita) e Astrid Casali (L’uomo sulla strada, America Latina). Amichemai è una coproduzione Italo-Slovena di Paco Cinematografica e Loka Film con il contributo selettivo del Ministero della Cultura, con il contributo di Avviso Pubblico Attrazione Produzioni Cinematografiche (PR FESR LAZIO 2021-2027) Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea e FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. Prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, il film sarà distribuito da Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures a partire dal 27 febbraio 2025.

SINOSSI

Due content creators documentano le turbolente riprese di un film on the road. La protagonista, Anna, è una veterinaria appassionata la cui vita si divide tra la gestione della fattoria e i molteplici suoi ruoli familiari che la portano ad essere, di volta in volta: una moglie innamorata, una figlia affettuosa, una madre ansiosa, una nonna paziente. La morte improvvisa di Gino, il padre infermo, offre ad Anna la possibilità di liberarsi finalmente della sua premurosa badante Aysè, con cui non era mai riuscita ad andare d’accordo. Aysè tornerà quindi in Turchia con il vecchio letto di Gino, lasciatole in eredità. Anna e Aysè affronteranno così, con un letto a bordo, un lungo viaggio attraverso i Balcani destinato a cambiare per sempre la loro vita e il loro rapporto.

Biglietti qui: https://bit.ly/AMICHEMAI (3€ + prev.)

Sabato 29 MARZO

– ore 20.30 | Spettacolo teatrale Storie per la fine del mondo di e con Massimiliano Loizzi | Massimiliano Loizzi è autore, comico, attore e volto noto de il Terzo Segreto di Satira. Uno spettacolo di satira e narrazione, sulla crisi climatica e sulla crisi del mediterraneo. Un comedy show fatto di frammenti di storie tragiche eppure comiche, che lasciano spazio a risate cariche di speranza: una raccolta di fiabe per adulti dove si ride e si soffre ma soprattutto si soffre. Intrecciando storie di famiglia, conversazioni future tra figlie e nonni, narrazioni su Beethoven, incursioni nella canzone, piccole storie di persone che hanno salvato il mondo, Storie per la fine del mondo racconta la crisi della nostra società, la crisi di ogni comune essere umano che ha superato i 40 anni, la crisi del mediterraneo e la crisi ambientale, cercando di restituire un senso a tutto ciò. Questo il tour è in collaborazione e a sostegno di Mediterranea e Plasticfree. Biglietti qui: https://bit.ly/LOIZZIB (15€ + prev.)

– ore 22.00 | FuoriBif&st Party | in collaborazione con Bari Social Group | Dj set curato da Valentino e Paolo Guido | Biglietti qui: https://bit.ly/FUORIPARTY (13€ + prev.)

I biglietti sono disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema

INFO SMS/WhatsApp 329 649 9552

A questo programma si aggiungono gli appuntamenti che il Teatro AncheCinema ospiterà, sempre targati FuoriBif&st:

giovedì 27 MARZO

– ore 15.30 | Prima nazionale di CUSSIAH! Il più bell’albero, il cortometraggio di Mimmo Mongelli, prodotto dalla Regione Puglia – Pugliesi nel Mondo, per l’anno del Turismo delle Radici e presentato lo scorso ottobre all’Istituto Italiano di New York. 𝑈𝑛 𝑜𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑢𝑔𝑙𝑖𝑎, 𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑠𝑖 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑡𝑟𝑎, 𝑖𝑛𝑡𝑜𝑛𝑠𝑎 𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖. 𝑃𝑎𝑒𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑎𝑖𝑐𝑖, 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑡𝑖, 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒, 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑃𝑢𝑔𝑙𝑖𝑎, 𝑠𝑢 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖 𝑒̀ 𝑠𝑣𝑖𝑙𝑢𝑝𝑝𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑎𝑝𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜. Ingresso libero e gratuito

venerdì 28 MARZO

– ore 20.30 | Proiezione del film muto IDILLIO INFRANTO, con musiche dal vivo eseguite da Miriam Lorusso, voce recitante di Domenico Clemente e Nico Girasole, autore delle musiche e regista dell’evento. “Idillio Infranto”, diretto da Nello Mauri, fu girato nel 1931 nel territorio di Acquaviva delle Fonti e Fasano. Nel 1996 l’opera, con il sostegno di Regione Puglia, fu oggetto di restauro a cura di Angelo Amoroso d’Aragona. All’opera restaurata, fu aggiunta una colonna sonora composta e diretta da Nico Girasole. L’iniziativa è organizzata da Puglia Culture – Cooperazione Europea nell’ambito del progetto HERALD, finanziato dal programma Interreg IPA South Adriatic 2021 – 2027, insieme a Città di Fasano (lead partner del progetto) e al Comune albanese Bashkia Gjirokaster. Ingresso libero e gratuito.