Di seguito un comunicato diffuso da Bper banca:



SI è svolta nel pomeriggio la cerimonia online di consegna delle borse di studio Fondazione 150° di BPER Banca.

Quest’anno sono stati premiati 241 studenti (81 con assegno da 700 euro e 160 da 500 euro) provenienti da tutte le province italiane in cui l’Istituto è rappresentato, grazie ai risultati ottenuti nell’anno scolastico 2018-19.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti alcuni studenti vincitori; per BPER Banca: il Presidente Pietro Ferrari, i Direttori Regionali Paolo Barchi (Emilia Est), Giuseppe Litta (Abruzzo Molise), Ermanno Ruozzi (Emilia Centro), Salvatore Pulignano (Puglia Basilicata), Luigi Zanti (Calabria Sicilia), l’Area Manager Brescia Gianluigi Cozza.

Ha inoltre partecipato il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, ed è giunto alla 54esima edizione.

L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che BPER Banca riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile.

Il Presidente Ferrari nel corso dell’evento ha affermato: “In un momento in cui si continua a patire gli effetti della pandemia e la scuola in particolare risente di questa situazione, devo dire che oggi parlare di successi scolastici e incontrare – seppur virtualmente – giovani bravi nello studio mi riempie di soddisfazione. I ragazzi imparano tanto da noi professionisti già esperti, ma anche noi abbiamo da imparare da loro perché proprio dalle nuove generazioni arrivano sempre risposte importanti alle situazioni critiche, segnali di ottimismo e un’energia particolari di cui credo tutti abbiamo bisogno in questo momento. Mi aspetto che continuino sulla strada del buon profitto, perché saranno l’ossatura della società di domani. Voglio quindi congratularmi con tutti e augurare loro le migliori soddisfazioni professionali”.