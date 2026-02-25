Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

GIUNTA 24 FEBBRAIO 2026: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI

AGRICOLTURA

Mense scolastiche biologiche: sarà utilizzato l’avanzo di amministrazione pari a 150mila euro per la realizzazione di progetti di comunicazione, formazione e informazione, nonché di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica, rivolti ai Comuni e alle Istituzioni scolastiche.

Stanziate le risorse versate a favore della Regione Puglia da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per promuovere lo sviluppo e l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, pari a 2.144.209,75 euro.

CULTURA

La Giunta ha deliberato di ristanziare la somma complessiva di 8.000.000 euro idonea a garantire, per la prima annualità del triennio 2025-2027, la copertura finanziaria – a valere sulla Linea di intervento 6.2 del POC 2021-2027 – in favore della Procedura negoziale dedicata ai Soggetti privati riconosciuti dal Ministero quali beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo – triennio 2025-2027.

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120mila euro sono stati stanziati dalla Giunta per il Polo Bibliotecario Regionale della Puglia presso la ex Caserma Rossani a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, al fine di acquistare ulteriore hardware per le attività della Biblioteca.

INTERREG

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg VI-A Greece Italy 2021/2027 ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto CHORA – Cultural Hubs for Open and Regenerative Arts, di cui è Lead Partner il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia.

Il budget assegnato al Dipartimento è pari a 1.850.047 euro, a valere sulla dotazione finanziaria del Programma, e 3.000.000 euro in overbooking. L’effettiva disponibilità della quota di budget in overbooking potrà essere accertata solo alla chiusura contabile definitiva del Programma e il Comitato di Sorveglianza ha individuato la Struttura speciale Cooperazione Euro-Mediterranea quale Organismo Intermedio di Pagamento per la gestione contabile separata e distinta di queste risorse. La Giunta ha quindi disposto l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e le variazioni al bilancio necessarie a consentire alla Struttura speciale Cooperazione Euro-Mediterranea lo svolgimento del ruolo assegnato.

POLITICHE GIOVANILI

Galattica. Rete giovani Puglia, stanziati fondi pari a 930.000 euro, derivanti dalle risorse non impegnate al 31/12/2025, per consentire il rifinanziamento dei Piani Locali di Intervento dei Comuni aderenti alla Rete.

STRUTTURA ATTUAZIONE POR

Per i piani di formazione aziendale, la Giunta ha stanziato la somma di 7.984.214 euro a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 Priorità 5 – Azione 5.6 al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi di formazione continua presentati a valere sull’Avviso Pubblico “Piani Formativi Aziendali 2024”.

SVILUPPO ECONOMICO

Stanziate le somme rinvenienti dal POC 2014-2020 Asse I e Asse III, quali economie di bilancio esercizio 2025 a copertura degli Avvisi pubblici della Sezione: “Titolo II Capo 3” e “Contratti di Programma (CdP)”, per un importo complessivo pari a 4.383.658,68 euro.