Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Prenderà il via mercoledì 25 febbraio, la XII edizione di BTM Italia – Business Tourism Management, il salone del turismo organizzato e sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione, che si svolgerà fino a venerdì 27 febbraio presso la Fiera del Levante di Bari. L’evento rappresenta oggi il terzo polo fieristico italiano del turismo, con oltre 545 espositori tra aziende, enti e istituzioni, buyer nazionali e internazionali, tour operator e agenti di viaggio, oltre a 49.000 presenze registrate nell’edizione precedente.

Il tema scelto per questa edizione è “ri-genera”: un invito a vivere il turismo come processo vivo, in continua evoluzione, rivolto tanto agli operatori del settore quanto alle nuove generazioni.

Nei giorni precedenti all’apertura ufficiale, la Puglia ha già accolto sul proprio territorio oltre 100 buyer stranieri attraverso un itinerario che ha coinvolto città d’arte, masserie, borghi storici, strutture ricettive di eccellenza e produzioni enogastronomiche tipiche, restituendo ai buyer internazionali un’immagine autentica, plurale e competitiva della destinazione e che culminerà stasera con la serata di benvenuto istituzionale al Portico dei Pellegrini, nel cuore della città vecchia, di fronte alla Basilica di San Nicola.

Questa sera, martedì 24 febbraio alle ore 20.15, il Portico dei Pellegrini (Largo Abate Elia, Bari Vecchia) ospiterà il momento ufficiale di accoglienza dei buyer nazionali e internazionali, alla vigilia dell’apertura di BTM Italia 2026. Ad accoglierli saranno i rappresentanti della Regione Puglia, di Pugliapromozione e di BTM Italia — protagonisti di una collaborazione consolidata che, anno dopo anno, contribuisce a rafforzare il posizionamento del territorio nel mercato turistico nazionale e internazionale. Interverranno tra gli altri, l’Assessora al Turismo e alla Promozione Graziamaria Starace, il Commissario di Pugliapromozione Luca Scandale, il Responsabile Marketing Alfredo de Liguori, l’Event Manager di BTM Italia Mary Rossi e il CEO & Founder Nevio D’Arpa.

L’apertura ufficiale della manifestazione è in programma domani, mercoledì 25 febbraio, con un panel inaugurale alla presenza della Ministra del Turismo Daniela Santanchè. Nelle tre giornate di lavori — dal 25 al 27 febbraio, con apertura porte alle ore 9:30 e inizio attività alle 10:00 — BTM Italia ospiterà sessioni di B2B in formula meet&match, think tank, workshop, seminari, formazione e momenti di networking. Tra le principali sezioni in programma figurano il B2B Leisure, dedicato ai viaggi di piacere, experience, outdoor e luxury, e il B2B MICE, una novità di questa edizione rivolta al turismo congressuale, ai meeting, agli incentive e agli eventi.

A queste si affiancano le aree BTM Gusto, focalizzata sull’enogastronomia italiana, BTM Say Yes per il segmento wedding, il Travel Trade, con tour operator e compagnie aeree e marittime, l’area Hotel 4.0 dedicata all’innovazione tecnologica per le strutture ricettive, e il nuovo spazio dedicato al Turismo Nautico, settore in forte crescita. Le giornate prevedono anche interventi di ospiti di rilievo nazionale, tra cui l’architetto Stefano Boeri.

La Regione Puglia partecipa a BTM Italia come soggetto istituzionale co-promotore, confermando la manifestazione quale leva strategica per il posizionamento internazionale della destinazione e per il rafforzamento delle filiere turistiche locali.

“Accogliere in Puglia oltre cento buyer internazionali, prima ancora dell’apertura del B2B, significa promuovere un’esperienza concreta, strutturata e competitiva. BTM Italia è una piattaforma strategica in cui la promozione si trasforma in relazione stabile tra domanda e offerta, dove l’identità diventa opportunità di mercato. La crescita che stiamo costruendo come Regione è una crescita responsabile: distribuita sui territori, capace di generare valore duraturo e di creare connessioni reali tra chi produce accoglienza e chi la posiziona sui mercati internazionali” ha dichiarato Graziamaria Starace, Assessora regionale al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia.