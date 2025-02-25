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Pisticci sostiene Aliano capitale della cultura 2027 Candidatura

25 Febbraio 2025
noinotizie

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Pisticci:

La città di Pisticci, attraverso il sindaco Domenico Albano, esprime il suo pieno sostegno alla candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura 2027. “In vista della imminente audizione pubblica presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, desideriamo manifestare la nostra vicinanza e il nostro incoraggiamento alla comunità alianese.
Aliano ha intrapreso un percorso significativo di crescita culturale e turistica, valorizzando le proprie radici storiche e paesaggistiche. Siamo convinti che il successo di Aliano rappresenterebbe un’opportunità di crescita per l’intera Basilicata, dimostrando come anche i piccoli centri possano diventare laboratori di sviluppo culturale e sociale.
Il Comune di Pisticci si unisce quindi al coro di sostegno già espresso da altre amministrazioni locali, nella convinzione che la candidatura di Aliano possa portare lustro e visibilità all’intera regione.
Rivolgiamo ad Aliano il nostro più sincero augurio per l’audizione, certi che saprà rappresentare al meglio la ricchezza culturale e paesaggistica della Basilicata.

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