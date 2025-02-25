Di seguito un comunicato diffuso da Anpi Bari:

«Il pacifismo della nonviolenza. Una diplomazia dal basso» è il titolo del quarto appuntamento per i «Martedì della Pace», le dieci lezioni di cittadinanza promosse dal Comune di Bari e dall’Associazione nazionale Partigiani d’Italia. Martedì 25 febbraio, dalle 17,30 nella sala della ex Tesoreria, a Palazzo di Città, Gabriella Falcicchio, docente dell’Università di Bari, dialogherà con Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia); introduce Luca Basso, vicepresidente provinciale dell’Anpi di Bari.

La formazione di un movimento popolare per la pace nel clima della guerra fredda e della corsa agli armamenti atomici è il punto di partenza del colloquio che si spingerà fino alle contraddizioni attuali, di fronte ai conflitti in Ucraina e in Palestina. Costante riferimento è l’esperienza delle Marce della Pace da Perugia ad Assisi, sin dalla prima, promossa da appunto da Aldo Capitini e svoltasi nel 1961. Quella manifestazione, alla quale parteciparono 20mila persone e che vide un fondamentale contributo del mondo cattolico, fu d’esempio l’anno successivo per la marcia da Gravina ad Altamura, organizzata per protestare contro l’installazione dei missili della Nato sulla Murgia. L’iniziativa in Puglia fu promossa da Tommaso Fiore, che era in corrispondenza con Capitini e ricevette il saluto entusiasta del filosofo Bertrand Russell.

Il tema mette a confronto due pedagogiste: Gabriella Falcicchio è tra le più importanti studiose del movimento nonviolento e in particolare della figura di Aldo Capitini, il filosofo che, insieme a Danilo Dolci, ha dato spessore teorico alla pratica politica della nonviolenza. Albertina Soliani, laureata in pedagogia alla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata insegnante e direttrice didattica. Senatrice dal 2001 al 2013, è Ambasciatrice di Pace dell’Universal Peace Federation (UPF).

L’iniziativa intitolata «I martedì della Pace» è rivolta a tutti i cittadini e in particolare agli studenti e nasce dal bisogno di riaffermare – in questi tempi sconvolti dai conflitti militari dentro e fuori l’Europa e minacciati dall’impiego di armi nucleari – che Bari è «città operatrice di pace» e «città denuclearizzata», per decisione del Consiglio comunale.

Il programma dei «Martedì della Pace» coinvolge studiosi esperti di rilievo nazionale cui è affidata l’illustrazione di una particolare declinazione della pace e del pacifismo, sotto l’aspetto storico, giuridico, scientifico o sociologico. Di particolare significato è la ricorrenza, quest’anno, dell’80.mo anniversario della Resistenza, che è la matrice della Italia repubblicana.