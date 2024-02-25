Allerta arancione per zone della Sicilia, gialla per altre regioni fra cui la Puglia oggi (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla scorsa mezzanotte per venti ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori meridionali della Puglia, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio, con quantitativi da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.