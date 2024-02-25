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Lizzano: prospettive future per il Primitivo Il convegno

25 Febbraio 2024
Copagri pubblico

Di seguito un comunicato diffuso da Copagri Taranto:

Presso la Cooperativa “Luigi Ruggieri” di Lizzano, si è tenuto venerdì sera un convegno organizzato dal presidente della Copagri Taranto Erminio Campa, avente come argomento ”Prospettive future per il Primitivo” . Al convegno hanno partecipato il presidente nazionale della Copagri Tommaso Battista, il presidente regionale Michele Palermo, il presidente di Assoenologi di Puglia Basilicata e Calabria Massimo Tripaldi, Attilio Pigretti amministratore delegato Coop. Di Italia, e Ingrosso in rappresentanza della Confcooperative e il presidente di Radici del Sud Nicola Campanile.

Per la parte di rappresentanza politica erano presenti i sindaci dei comuni di Lizzano, Torricella e Manduria nonchè l’’asssessore regionale alle Risorse Agricole della Regione Puglia Donato Pentassuglia.

Il convegno, che ha registrato una grande partecipazione di produttori agricoli, si è incentrato sulle prospettive del primitivo che rappresenta per Lizzano e per i comuni limitrofi una risorsa economica importante per l’intero comparto vitivinicolo. Le modifiche dei disciplinari delle IGP che hanno come scopo di ridurre le rese per ettaro sono alcune delle iniziative che la Copagri unitamente alla altre organizzazioni di categoria sta portando avanti di concerto con l’assessorato. Tali riduzioni, dovrebbero modificare le prospettive di mercato attraverso una contrazione della domanda che consentirebbe ad un  aumento del prezzo del prodotto. Rivolgiamo un grazie particolare alla presidente della Cooperativa “Luigi Ruggieri” per l’ospitalità ricevuta.


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