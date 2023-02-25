Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 25 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 54
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 39
Provincia di Foggia: 14
Provincia di Lecce: 54
Provincia di Taranto: 19
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 0
3.178
Persone attualmente positive
106
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.613.227
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 520.758
Provincia di Bat: 135.982
Provincia di Brindisi: 155.702
Provincia di Foggia: 226.058
Provincia di Lecce: 346.271
Provincia di Taranto: 218.736
Residenti fuori regione: 17.145
Provincia in definizione: 5.384