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Puglia: 1626036 positivi a test corona virus, incremento di 193 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

25 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 25 febbraio 2023

193

Nuovi casi

3.547

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 54
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 39
Provincia di Foggia: 14
Provincia di Lecce: 54
Provincia di Taranto: 19
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 0
3.178

Persone attualmente positive

106

Persone ricoverate in area non critica

4

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.626.036

Casi totali

13.796.266

Test eseguiti

1.613.227

Persone guarite

9.631

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 520.758
Provincia di Bat: 135.982
Provincia di Brindisi: 155.702
Provincia di Foggia: 226.058
Provincia di Lecce: 346.271
Provincia di Taranto: 218.736
Residenti fuori regione: 17.145
Provincia in definizione: 5.384

 

 

 

 

 

 

 


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