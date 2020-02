Anna Cammalleri, dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Puglia, ieri aveva inviato una nota ai dirigenti scolastici pugliesi. In serata è arrivata la firma al decreto attuativo delle misure adottate dal governo in tema di corona virus. Fra queste lo stop alle gite scolastiche, ai viaggi di istruzione, alle uscite e ai progetti di scambio e gemellaggio. Ciò fino al 15 marzo, per tutte le scuole italiane. Previste misure per il rimborso di quanto già speso per le gite. Fra le altre caratteristiche del provvedimento, possibilità alternative di didattica in caso di scuole chiuse: ad esempio la videoconferenza.