Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sulla Puglia centrale con quantitativi cumulativo deboli;
Venti: forti sud-orientali sulla Puglia meridionale; forti sud-occidentali con raffiche di burrasca sui settori appenninici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.