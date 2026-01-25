Si gioca oggi nel campionato di calcio di serie C. Per il girone C in programma fra le altre partite Team Altamura-Atalanta U23 (inizio ore 12,30) e Audace Cerignola-Monopoli (inizio ore 20,30).
Serie D girone H, le gare odierne: Francavilla in Sinni-Barletta, Nola-Città di Fasano, Pompei-Afragolese, Sarnese-Manfredonia (ore 14,30); Heraclea-Gravina in Puglia, Nardò-Real Normanna, Virtus Francavilla Fontana-Ferrandina (ore 15); Acerrana-Paganese (ore 15,30); Fidelis Andria-Martina (ore 16,30).
Eccellenza pugliese: Atletico Acquaviva-Gallipoli, Bitonto-Taranto, Brilla Campi-Nuova Spinazzola, Foggia Incedit-Novoli, Galatina-Virtus Mola, Ugento-Unione calcio (ore 15); Bisceglie-Atletico Racale, Toma Maglie-Brindisi (ore 15,30); Canosa-Taurisano, Soccer Massafra-Polimnia (ore 16).