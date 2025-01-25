Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra Dipartimento Turismo e Cultura e il Consorzio Puglia Culture, in merito al sostegno e promozione del patrimonio culturale “Marionette e Archivi fotografici pubblici e privati pugliesi”.

Impegnate risorse della Regione pari a 1.000.000,00 euro(anni 2024-2026) : 150.000,00 euro gestione e personale, 850.000,00 euro attività.

La tradizione delle Marionette in Puglia rappresenta una straordinaria testimonianza della cultura popolare italiana, risalente alla metà dell’Ottocento, quando la compagnia teatrale Aurora della famiglia Dell’Aquila di Canosa di Puglia introdusse questa forma d’arte nella regione.

L’artigianato delle marionette d’Apulia si distingue per l’elevata qualità e specificità.

Il valore delle marionette di Canosa e Corato non è soltanto culturale ma anche sociale e pedagogico : queste opere sono veicoli di memoria collettiva, intrecciano storia miti e valori pugliesi, suscitando l’entusiasmo di generazioni non solo regionali attraverso i personaggi e le situazioni rappresentati.

Per tutti questi motivi la ricchezza materiale e immateriale di questo pezzo di Storia della Puglia è quanto mai degna di essere valorizzata e tutelata.

Discorso parallelo si può sviluppare per gli Archivi fotografici e le cartoline storiche sia pubblici che privati.

La realtà degli archivi fotografici in Puglia appare variegata. Una parte di essa è acquisita al patrimonio pubblico, una parte invece è in mano ai privati. Solo una piccolissima parte di questo patrimonio è digitalizzato e ben conservato. Molta parte delle collezioni oltre a essere né digitalizzato né catalogato versa in precarie condizioni di conservazione e rischia di essere definitivamente compromessa.

Quindi risulta importante che la Regione si doti di uno strumento finanziario improntato alla conservazione catalogazione digitalizzazione e acquisizione al patrimonio pubblico sia delle marionette di tradizione pugliese che degli archivi fotografici pubblici e p rivati.

Tra gli interventi specifici facenti parte della convenzione c’è che la Regione potrà procedere all’acquisto di collezioni private di marionette e materiali documentari collegati alla tradizione del teatro di figura in Puglia, oltre che di archivi fotografici, raccolte, fondi di fotografia storica, attrezzature e materiali collegati con l’arte della fotografia anche di proprietà di privati, associazioni, fondazioni.

La Regione, tramite il Consorzio Puglia Culture, potrà finanziare, tra l’altro, quanto segue : progetti di promozione del Teatro Marionette pugliesi che prevedono la partecipazione a rassegne e festival sia in Italia che all’estero, iniziative di studio e ricerca, mostre, editoria; attività con al centro la storia e specificità del patrimonio fotografico pugliese, sviluppo di reti tecnologiche per la messa in rilievo della cultura fotografica regionale.

L’intesa tra Dipartimento Turismo e Cultura e il Consorzio Puglia Culture, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di cinque anni.