Di seguito il comunicato:

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio lo scrittore Rossano Astremo sarà in Puglia per presentare “Nudo di padre“, il suo nuovo romanzo in uscita per Solferino. Il minitour, promosso da Diffondiamo idee di valore e Conversazioni sul futuro, partirà venerdì 7 febbraio alle 18:30 dalla Libreria Liberrima in via Alessandro Maria Calefati 12 a Bari con la giornalista e sceneggiatrice Antonella Gaeta. Sabato 8 febbraio l’autore dialogherà alle 16:30 da Macarìa in corso Roma 13/B a Gallipoli con lo scrittore Andrea Donaera e alle 19:00 alla Libreria Idrusa in via Carlo Sangiovanni 20 ad Alessano con Michela Santoro. Domenica 9 febbraio alle 10:30, ultimo appuntamento alla Biblioteca OgniBene in Viale Michele de Pietro 17 a Lecce, in collaborazione con Libreria Liberrima, con la partecipazione della scrittrice Elisabetta Liguori e dello scrittore e operatore culturale Osvaldo Piliego. Info conversazionisulfuturo.it – 3394313397.

IL ROMANZO

«Quando venni al mondo, in una domenica di primavera del 1979, ad accogliermi non ci furono due genitori festosi, ma il volto subdolo dell’abbandono»: comincia così la vita del protagonista di questa storia, con una madre sola e depressa che alla sua terza gravidanza avrebbe desiderato una femmina. Non c’è un padre, che lavora in Germania e che torna a Grottaglie, in Puglia, solo mesi più tardi. A testimonianza di quel rapporto, esiste un’unica polaroid che ritrae sorridenti genitore e figlio, per il resto domina tra i due una gelida indifferenza che negli anni si trasforma in sottile soggezione. Il bambino della foto si fa ragazzo e comincia ad annaspare tra i flutti della vita, nudo di padre, cercando la salvezza in altre figure maschili, in altre guide, in una fuga geografica e sentimentale che lo porta a immergersi nel mondo letterario, lontano dalle sue radici imbevute di assenza e di silenzio. Eppure, un tale vuoto non può essere privo di conseguenze. Torna a chiedere il conto di continuo, anche dopo che il ragazzo sarà diventato uomo e padre a sua volta, abbandonando la casa d’origine e imparando un nuovo modello d’amore. Con una prosa lucida e sofferta, carica di interrogativi irrisolti e distesa tra due narrazioni che si rincorrono nel tempo, Rossano Astremo indaga il mistero della famiglia e il potere, costruttivo e distruttivo, delle relazioni. La capacità – tutta umana – di frantumarsi e ricomporsi, di guarire dagli abbandoni e dagli errori o di trovare, almeno in parte, un antidoto al loro veleno.

L’AUTORE

Rossano Astremo è originario di Grottaglie e vive a Roma, dove insegna italiano in un Liceo Internazionale. Tra i suoi titoli: “101 cose da fare in Puglia almeno una volta nella vita” (Newton Compton 2009), “Diventare genitori in Italia” (Castelvecchi 2011), scritto insieme a Maria Carrano, “Con gli occhi al cielo aspetto la neve” (Manni 2013) e “Pier Paolo Pasolini. Il poeta corsaro” (La Nuova Frontiera Junior 2018).