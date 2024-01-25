rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Regione Puglia: monitoraggio lupo nel Salento Progetto

25 Gennaio 2024
IMG 20200625 WA0006

Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo—progetto Hic Sunt Lupi, monitoraggio e gestione del lupo nel territorio salentino– tra Regione Puglia e Consiglio nazionale delle ricerche sede in Roma(Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri) e Università degli Studi La Sapienza di Roma(Dipartimento di biologia e biotecnologie Charles Darwin).

La presenza del lupo in Salento può essere vista come una grande opportunità sotto diversi aspetti : naturalistico, socio-ambientale e conoscitivo.

Il contratto  verte su quanto segue :  indagare il fenomeno della riconolizzazione del lupo nelle aree salentine ,  monitorare la conoscenza della sua realtà biologica, mitigare le criticità gestionali che riguardano l’interazione con gli esseri umani e/o le produzioni agricole e di allevamento tramite azioni di coinvolgimento e comunicazione mirate.

La Regione mette a disposizione strutture, attrezzature e mezzi e/o personale impegnato nelle attività, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati trasferisce a Cnr-Iret la somma di 62 mila euro.

Il Cnr-Irt assicura la realizzazione delle mansioni inerenti il progetto anche mediante la messa a disposizione di strutture, attrezzature, mezzi e/o personale;  proprie risorse e competenze professionali e tecniche; trasmette la relativa documentazione nel rispetto di tutti gli obblighi assunti, dei tempi, della congruità e conformità delle spese sostenute.

L’Università degli Studi La Sapienza fornisce le proprie risorse e competenze tecniche e professionali per la conduzione delle attività scritte nella convenzione, provvedendo anche all’acquisizione dei beni e servizi necessari.

La Parti collaborano, ciascuna  nell’ambito delle proprie competenze ruoli e responsabilità, alla messa in opera di quanto contemplato nel documento da sottoscrivere rispettandone gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione e i costi complessivi.

Inoltre si impegnano a garantire l’elevato livello qualitativo delle azioni progettuali condivise.

Durata dell’accordo? Stimata al 31 dicembre 2024.

(foto: repertorio. Alimini, giugno 2020: cucciolo di lupo a riva)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Verifiche alla linea a Rimini, il frecciarossa Bari-Milano fermo a Pesaro almeno oltre un’ora In serata

control room Aqp (3)

Manduria: rottura improvvisa, sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione