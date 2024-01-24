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Ostuni: “Vi racconto di me”, sabato presentazione Libro di Teresa Vittoria Donadeo

25 Gennaio 2024
27 01 2024 Locandina presentazione libro OSTUNI scaled

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Sabato 27 Gennaio 2024 alle ore 18.30, ad Ostuni, presso la Chiesa del Carmine, in Largo Maria S. del Carmine, sarà presentato il libro di Teresa Vittoria Donadeo, “Vi racconto di me”- Schena Editore – 2023 (124 pagine), ISBN 979-12-210-5024-0. Un evento organizzato dalla PRO LOCO DI OSTUNI.

Dialogherà con l’autrice, ALESSANDRO NARDELLI, giornalista e Direttore di In Puglia 24. Interverranno anche Maria Colacicco e Giampiera Quartulli.

Sarà una presentazione ricca di spunti, che metterà al centro le esperienze della vita dinamica di Teresa Vittoria Donadeo, autrice e protagonista della storia, tra voglia di indipendenza fin dalla sua giovane età, aspirazioni e realizzazione di vita. Come sfondo, il suo immenso amore e le tante terre in cui ha vissuto, da moglie, madre lavoratrice e insegnante.

Teresa è il prototipo di donna che non si arrende di fronte ai pregiudizi, né alle fatiche, né alle avversità. Non tollera limiti a danno delle sue giuste aspirazioni e lo rivela precocemente, all’età di tre anni quando fugge da casa perché non sopporta le imposizioni genitoriali, motivando poi la fuga con poche parole e piglio deciso: «Volevo la libertà».

Teresa racconta al lettore gli episodi salienti della sua vita in confidenza amicale, con linearità e chiarezza, senza orpelli e magniloquenza.

La sua narrazione è concisa e semplice, quasi a non voler sovraccaricare chi legge dei tanti avvenimenti da lei vissuti e lasciargli soltanto la piacevolezza e l’originalità di una vita intensamente vissuta.

Teresa Vittoria Donadeo è proprietaria dell’Agriturismo Villa Mado, in Via S. Vito, 75, 72013 Ceglie Messapica (BR). Un luogo di pace, che unisce la buona cucina alla quiete della campagna.


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