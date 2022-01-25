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Il Primitivo di Manduria di Tinazzi tra i migliori 50 vini al mondo La classifica è stata stilata dalla rivista Decanter

25 Gennaio 2022
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Il Primitivo di Manduria Imperio LXXIV di Cantina Tinazzi è tra i migliori 50 vini al mondo del 2021. A dirlo è la rivista enologica internazionale “Decanter” che ogni anno stila la graduatoria delle bottiglie più pregiate. Il vino è prodotto a Feudo Croce, casale di Carosino (Taranto) di proprietà della famiglia Tinazzi. La giuria era composta da Michelle Cherutti-Kowal, Matt Walls e Stefan Neumann: 97, 94 e 95, rispettivamente, i punti assegnati a Imperio LXXIV.

“Sentori di lavanda aromatica, aneto, lamponi cotti e concentrato di mirtilli. Speziato al palato, con incantevole equilibrio ed energia. Molto piacevole e di buona beva, con una nota persistente di finocchio sul finale”: con questa motivazione il Primitivo di Manduria Feudo Croce si è piazzato al 46esimo posto della graduatoria “Wine of the year”. Il «riconoscimento di una tra le più famose riviste del settore enologico – commenta il figlio del fondatore Gian Andrea Tinazzi- dimostra come la nostra visione della Puglia e i continui investimenti su ricerca e sviluppo, uniti a un grande lavoro di squadra, portino ad ampi consensi sia a livello italiano sia internazionale».

 


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