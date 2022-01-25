Di Francesco Santoro:

Torna ad aumentare, sia pure in maniera contenuta, la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive in Puglia dove nelle ultime 24ore sono stati registrati 12.751 casi (nuova impennata) e 18 decessi provocati dal Covid. Stando al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti positivi in area medica è salita nuovamente al 25 per cento. La curva che nel grafico Agenas rappresenta l’andamento delle ospedalizzazioni in Rianimazione, invece, si è appiattita: il tasso di occupazione non supera il 14 per cento da una settimana e ieri è sceso nuovamente al 13 per cento.