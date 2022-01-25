rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Agenas, Puglia: tornano a salire i ricoveri in area medica Stabile il tasso di occupazione delle terapie intensive

25 Gennaio 2022
Screenshot 20220125 173341 Samsung Internet 1

Di Francesco Santoro: 

Torna ad aumentare, sia pure in maniera contenuta, la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive in Puglia dove nelle ultime 24ore sono stati registrati 12.751 casi (nuova impennata) e 18 decessi provocati dal Covid. Stando al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti positivi in area medica è salita nuovamente al 25 per cento. La curva che nel grafico Agenas rappresenta l’andamento delle ospedalizzazioni in Rianimazione, invece, si è appiattita: il tasso di occupazione non supera il 14 per cento da una settimana e ieri è sceso nuovamente al 13 per cento.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione