Di seguito il comunicato:

Arancia rotta all’acqua, strascinati “assèse” e pane meniske (panvinesco) entrano

ufficialmente nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della

Puglia. Il riconoscimento è stato formalizzato con la Determinazione n. 00520 del 16 dicembre 2025 della UOR 155, nell’ambito dell’aggiornamento annuale previsto dal Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350.

L’avvio dell’iter di riconoscimento era stato annunciato il 30 giugno scorso nel

corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Senato della Repubblica. Il

procedimento si è ora concluso positivamente, sancendo l’ingresso dei tre prodotti biscegliesi tra le eccellenze tradizionali regionali.

«Un risultato che valorizza il patrimonio gastronomico di Bisceglie e il lavoro

svolto sul territorio», ha dichiarato Giuseppe Frizzale, promotore dell’iter. Il

percorso è stato portato avanti dall’associazione Cooking Solution in

collaborazione con l’Università di Bari, Confcommercio, la Pro Loco e le

associazioni di categoria locali.

I PAT rappresentano uno strumento di tutela delle tradizioni alimentari e un

volano per la promozione turistica, l’artigianato e il sistema agroalimentare. Temi che saranno al centro della conferenza stampa in programma il 5 febbraio al Senato, organizzata insieme alla senatrice Annamaria Fallucchi, impegnata nella valorizzazione delle identità territoriali.