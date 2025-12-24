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Tre prodotti di Bisceglie entrano fra quelli agroalimentari territoriali della Puglia Pat

24 Dicembre 2025
mde

Di seguito il comunicato:

Arancia rotta all’acqua, strascinati “assèse” e pane meniske (panvinesco) entrano
ufficialmente nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della
Puglia. Il riconoscimento è stato formalizzato con la Determinazione n. 00520 del 16 dicembre 2025 della UOR 155, nell’ambito dell’aggiornamento annuale previsto dal Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350.
L’avvio dell’iter di riconoscimento era stato annunciato il 30 giugno scorso nel
corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Senato della Repubblica. Il
procedimento si è ora concluso positivamente, sancendo l’ingresso dei tre prodotti biscegliesi tra le eccellenze tradizionali regionali.
«Un risultato che valorizza il patrimonio gastronomico di Bisceglie e il lavoro
svolto sul territorio», ha dichiarato Giuseppe Frizzale, promotore dell’iter. Il
percorso è stato portato avanti dall’associazione Cooking Solution in
collaborazione con l’Università di Bari, Confcommercio, la Pro Loco e le
associazioni di categoria locali.

I PAT rappresentano uno strumento di tutela delle tradizioni alimentari e un
volano per la promozione turistica, l’artigianato e il sistema agroalimentare. Temi che saranno al centro della conferenza stampa in programma il 5 febbraio al Senato, organizzata insieme alla senatrice Annamaria Fallucchi, impegnata nella valorizzazione delle identità territoriali.


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