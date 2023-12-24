Di seguito un comunicato diffuso dal l’orchestra della Magna Grecia:



Domenica 24 dicembre alle 11.30 in piazza della Vittoria, vigilia di Natale con il Wake Up Gospel Project, il L.A. Chorus e l’Orchestra della Magna Grecia. Dirige il Maestro Graziano Leserri. Nel programma musicale in piazza, con accesso libero, i brani religiosi più famosi in chiave sinfonica e una interpretazione spiritual in una straordinaria produzione a cura dell’ICO Magna Grecia, del Comune di Taranto e del L.A. Chorus, in collaborazione con Regione Puglia e Ministero della Cultura.

Il Wake Up Gospel, è un progetto originario di Martina Franca, e fra gli ideatori di edizioni del Festival internazionale “WakeUp Gospel Fest”. Premiato nel 2011, a Torino, come “Miglior Gruppo Gospel Italiano”, annovera sei primi premi in concorsi internazionali, otto lavori discografici, ospitate nei principali festival gospel nazionali ed internazionali. Fra questi: Europa Cantat, True Worship Summit, Milano Gospel Festival, Livorno Gospel Festival, Gospel Connection, Salerno Festival, Napoli Gospel Festival, Sannio Gospel Fest e molti altri. Il WakeUp Gospel Project, spiega il direttore Graziano Leserri, nasce dal desiderio di unire insieme qualità musicale e divertimento, testimonianza e animazione col pubblico.

Condivide spesso palco e repertori con artisti del mondo della black music e della musica pop italiana e internazionale. Diverse le collaborazioni di spicco con artisti italiani e internazionali: Amii Stewart, Neri Per Caso, Karima, Ronn Moss, Mahmood, Mariella Nava, Renzo Rubino, Mario Rosini, Iskra, Luca Pitteri, Cheryl Porter, Sherrita Duran, Louvain Demps, Isaac Cates, Rosey Cosby, Knagui Giddins, Angie Cleveland, Chantea Kirkwood, David Blank, Orlando Jhonson, Dave Randolph (USA), Joel Polo Jr., Moisès Sala, Graziano Galatone, Orchestra ICO della Magna Grecia e Orchestra Giovanile della Valle d’Itria.

L’altro coro protagonista del concerto in piazza della Vittoria a Taranto. Non più tardi dello scorso anno il L.A. Chorus, in un universo sonoro energico e navigato, festeggiò la “maggiore età” con l’Orchestra ICO della Magna Grecia e Achille Lauro, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano in quello che, a ragione, fu considerato un concerto-evento, “Heroes”, svoltosi in una delle cornici più suggestive d’Italia: l’ Arena di Verona.

Un concerto imperdibile, cornice ideale per scambiarsi auguri e regali. Un invito a genitori e nonni: domenica mattina accompagnate i vostri piccoli in piazza della Vittoria: ad attenderli alcune percussioni messe a loro disposizione per imparare a scandire il ritmo gospel con la partecipazione straordinaria di elementi del Wake Up Gospel Project e dell’Orchestra della Magna Grecia.

Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it