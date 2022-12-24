Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Il Pil della Puglia nel 2021 cresce di 6,6 punti percentuali rispetto al 2020, e il reddito disponibile delle famiglie, nello stesso anno, aumenta del 4,6%, un dato quest’ultimo che colloca la Puglia al secondo posto in Italia.
A darne notizia è l’Istat che questa mattina ha diffuso il report sui conti economici territoriali.
Scendendo nel dettaglio, il Pil della Puglia (misurato a valori concatenati con anno di riferimento 2015) passa da 67,078 miliardi del 2020 ai 71,533 del 2021. Un aumento di 4,455 miliardi, superiore in termini percentuali a quello del Mezzogiorno (+6,0%) e in linea con la crescita registrata a livello nazionale (+6,7%). Nella graduatoria nazionale del Prodotto interno lordo delle regioni italiane, la Puglia è ottava in Italia.
Quando al reddito delle famiglie, il report Istat riferisce che nel 2021, il reddito disponibile delle famiglie, misurato a prezzi correnti, ha segnato per il complesso dell’economia nazionale una crescita del 3,7% rispetto al 2020. Più intensa della media nazionale è risultata la crescita nel Mezzogiorno (+4,1%) con aumenti superiori alla media nazionale per Basilicata (+4,9%) e Puglia (+4,6%).
“Dopo la crescita registrata dall’Istat per l’occupazione e l’export nei primi nove mesi del 2022 – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – il dato del Pil 2021 e soprattutto dell’aumento nel reddito delle famiglie pugliesi nello stesso anno ci confortano, ripagando gli sforzi della Regione Puglia e delle imprese in un momento di grandissima difficoltà per l’economia mondiale e nazionale. Vorrei ricordare – ha sottolineato – che la Regione Puglia ha sostenuto moltissimo le imprese nel biennio 2020-2021 in seguito alla crisi economica generata dalla pandemia. Con Puglia Sviluppo abbiamo progettato misure straordinarie che hanno consentito l’erogazione di oltre 2 miliardi di euro di mutui, aggiuntivi all’intervento regionale. Questa manovra ha permesso alle imprese di far fronte alle carenze di capitale circolante determinate dall’emergenza sanitaria e dare loro l’impulso per la ripartenza. Abbiamo sostenuto dunque il sistema produttivo in un contesto di grande difficoltà, così è stato possibile contrastare il calo del Pil del 2020 che ha coinvolto tutta l’Italia e che in Puglia è stato del 7,4%. Questa manovra straordinaria ha consentito di non compromettere la solidità finanziaria delle imprese pugliesi ed ha permesso loro di poter orientare i propri sforzi verso lo sviluppo delle proprie realtà produttive soprattutto in termini di innovazione e di internazionalizzazione. Oggi l’Istat misura e certifica il volume di quel lavoro e restituisce un senso ad uno sforzo enorme e alle politiche economiche della Regione Puglia in un contesto drammatico”.
“Oggi lo scenario internazionale ci preoccupa e ci mette di fronte a sfide nuove e a scenari che un anno fa non avremmo immaginato. Siamo al lavoro per contrastare questa nuova ondata di crisi e per questo stiamo pianificando una politica di sostegno che sia sempre più attrattiva e in grado di accompagnare le nostre imprese verso le nuove sfide della transizione digitale ed energetica”.
Tasso di crescita in volume del PIL
|
TERRITORIO
|
2020
|
2021
|
Lombardia
|
-7,6
|
+7,7
|
Basilicata
|
-9,6
|
+7,7
|
Emilia Romagna
|
-8,4
|
+7,5
|
Veneto
|
– 9,9
|
+7,3
|
Piemonte
|
– 9,7
|
+7,1
|
Marche
|
-9,2
|
+7,0
|
Campania
|
-9,2
|
+6,7
|
Puglia
|
-7,4
|
+6,6
|
Liguria
|
-11,5
|
+6,6
|
Sardegna
|
-9,6
|
+6,4
|
Provincia autonoma di Trento
|
-7,6
|
+6,2
|
Friuli Venezia Giulia
|
-8,4
|
+6,1
|
Toscana
|
-13,2
|
+6,0
|
Provincia autonoma di Bolzano
|
-9,0
|
+5,8
|
Lazio
|
-9,1
|
+5,6
|
Valle d’Aosta
|
-9,8
|
+5,2
|
Sicilia
|
-8,3
|
+4,7
|
Calabria
|
-8,7
|
+4,5
|
Molise
|
-8,5
|
+4,3
|
|
|
|
Italia
|
– 9,0
|
+6,7
|
Nord-ovest
|
– 8,4
|
+7,5
|
Nord-est
|
– 9,0
|
+7,1
|
Centro
|
– 10,4
|
+5,9
|
Centro-nord
|
– 9,2
|
+6,9
|
Mezzogiorno
|
– 8,7
|
+ 6,0
|
Variazioni del reddito disponibile delle famiglie consumatrici – valori %
|
TERRITORIO
|
2020
|
2021
|
Piemonte
|
-2,7
|
+2,9
|
Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
|
-4,9
|
+3,2
|
Lombardia
|
-1,6
|
+3,9
|
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen
|
-2,2
|
+2,5
|
Provincia Autonoma Trento
|
-2,2
|
+4,6
|
Veneto
|
-2,9
|
+3,3
|
Friuli-Venezia Giulia
|
-3,0
|
+3,6
|
Liguria
|
-3,4
|
+3,9
|
Emilia-Romagna
|
-2,4
|
+3,3
|
Toscana
|
-4,6
|
+3,5
|
Umbria
|
-3,3
|
+4,0
|
Marche
|
-2,9
|
+3,2
|
Lazio
|
-2,3
|
+ 4,3
|
Abruzzo
|
-1,9
|
+3,9
|
Molise
|
– 0,5
|
+3,3
|
Campania
|
-1,7
|
+4,4
|
Puglia
|
– 0,9
|
+4,6
|
Basilicata
|
+0,5
|
+4,9
|
Calabria
|
-1,4
|
+3,6
|
Sicilia
|
-0,5
|
+3,5
|
Sardegna
|
+0,2
|
+4,2
|
|
|
|
Italia
|
– 2,2
|
+3,7
|
Nord-ovest
|
-2,1
|
+3,6
|
Nord-est
|
-2,6
|
+3,4
|
Centro
|
-3,2
|
+3,9
|
Centro-nord
|
-2,6
|
+ 3,6
|
Mezzogiorno
|
-1,0
|
+4,1