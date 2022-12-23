Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



“Alegrìa – Christmas Street food”, rassegna promossa da Best Production con il sostegno della Regione Puglia, da 26 al 30 dicembre, sbarca a Leverano con stand dedicati a street-food, artigianato e tanta musica divertimento. Protagonisti imperdibili del villaggio di Natale situato nel centro storico leveranese, saranno oltre alla gastronomia tipica anche e soprattutto la pista di ghiaccio ed i concerti. Il 26 dicembre il live degli “Avvocati Divorzisti”, il 27 “Io, te e puccia”, il 28 ed il 29 la musica popolare degli “Alla Bua e dei “Crifiu” ed infine il 30 dicembre lo spettacolo degli “Ipergalattici” cartoons cover band.



