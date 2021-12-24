Storico riconoscimento per l’Associazione degli allevatori del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca. Il ministero per le Politiche agricole ha affidato all’Anamf la gestione dei programmi genetici delle due razze autoctone. «Un risultato che premia l’impegno di questi anni- commenta il presidente Leonardo Fusillo-. Ringrazio il ministro e i funzionari, che verificando con rigoroso dettaglio la vigenza dei requisiti ed analizzando con puntualità la corposa documentazione, hanno consentito la conclusione del procedimento in tempi ragionevoli, benché il difficile periodo di emergenza. Ringrazio altresì i rappresentanti delle Istituzioni del territorio ed, in particolare, l’onorevole Giampaolo Cassese per avere portato all’attenzione nazionale le istanze di questa terra, nonché l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, il sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, e l’assessore comunale alle Attività produttive, Bruno Maggi, per la sensibilità dimostrata». E ancora, «un ringraziamento anche a Luca Lazzaro, presidente Confagricoltura Puglia, e all’associazione Anacrhai per la collaborazione».

Anamf ricorda infine le tappe della lunga trafila: «Soltanto il 20 gennaio 2020, sono state disposte le necessarie modifiche dello statuto« e, «grazie allo sforzo ed al contributo personale degli allevatori, in pochi mesi, in pieno lockdown è stato raccolto il capitale sociale necessario». Poi sono arrivati il riconoscimento giuridico e la qualifica di ente selezionatore. E infine il trasferimento della gestione.

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