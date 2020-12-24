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Carabinieri e polizia, omaggi a scorci di Puglia la sera della vigilia di Natale Martina Franca e Polignano a Mare

24 Dicembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Il Palazzo dell’Università e la Basilica di San Martino inondati da una pioggia di stelle e il presepe a grandezza naturale di piazza Plebiscito. Le installazioni natalizie di Martina Franca finiscono sulla pagina Facebook della polizia di Stato, che celebra la straordinaria bellezza della principale cittadina della Valle d’Itria con un post e una foto. Un omaggio a una delle piazze più suggestive del Belpaese in occasione delle festività.

Tweet dell’Arma dei carabinieri:

Buona serata da Polignano a Mare (BA).
Carabinieri

Possiamo Aiutarvi

24 dicembre

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