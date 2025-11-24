Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, almeno in parte, la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 12 per dodici ore, fa riferimento a “venti sud-occidentali da forti a burrasca, specie sulla Puglia settentrionale, fino a burrasca forte sui settori appenninici; possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo, con validità dalle 12 per otto ore: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia nord-occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.