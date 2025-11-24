rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Maltempo, allerta: Puglia, vento fino a burrasca forte e per il subappennino dauno anche temporali Protezione civile, previsioni meteo

24 Novembre 2025
Screenshot 20251124 055016

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, almeno in parte, la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 12 per dodici ore, fa riferimento a “venti sud-occidentali da forti a burrasca, specie sulla Puglia settentrionale, fino a burrasca forte sui settori appenninici; possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalle 12 per otto ore: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia nord-occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Screenshot 20251124 060646

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

aeroporto Brindisi 1 scaled

New York-Bari, è arrivato il primo volo United Atterraggio ad inizio giornata

noinotizie

Puglia, se avanza la paura della criminalità che fa male a persone e locali pubblici Escalation da contrastare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione