rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Terremoto: lieve scossa nel foggiano Magnitudo 2 registrata all'1,46. Epicentro nei pressi di Lucera

24 Novembre 2022
Screenshot 20221124 051915

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella notte in Puglia. All’1,46 il sisma con epicentro ad otto chilometri da Lucera e dieci da Volturino.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica Cnddu

No Picture

È morto Evaristo Beccalossi Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione